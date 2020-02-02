MAÇ SONUCU Sakaryaspor 2 - 1 Tuzlaspor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21'inci hafta maçında Sakaryaspor coşkulu taraftarı önünde Tuzlaspor'u konuk etti.

Karşılaşma Sakaryaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Yeşil-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 25 yaşındaki Berk İsmail Ünal kaydetti. Tuzlaspor'un tek golü ise Kemal Tokak'tan geldi.

PUANINI 34 YAPTI

Sakaryaspor bu galibiyetin ardından yükselişini sürdürdü. akaryaspor puanını 34 yaparken, play-off mücadelesi veren Tuzlaspor 37 puanda kaldı.

Sakaryaspor gelecek hafta ise zorlu Ankara Demir deplasmanına çıkacak. Tuzlaspor ise Kırşehir Belediyespor'a konuk olacak.

TRİBÜNDE TANIŞIP EVLENDİLER

Sakaryaspor taraftarı olan ve tribünde tanışmalarıyla birliktelikleri başlayan Ezgi Kumbaşı ile Sinan Ateş, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda dünyaevine girdi.

Sakaryaspor ve Karagümrükspor arasında, 2019 yılında, Bursa'da oynanan TFF 2. Lig Play-Off mücadelesi için Bursa'ya giden Ezgi Kumbaşı ve Sinan Ateş, tribünde tanışıp, birbirine aşık oldu. Kısa sürede evlilik kararı alan çift, nikahlarının Sakarya Atatürk Stadyumu'nda kıyılmasını isteyerek, hem Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç hem de Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile görüştü. İki taraftan da olumlu yanıt alan çift, bugün Sakaryaspor ile Tuzlaspor arasında oynanacak maç öncesi Sakarya Atatürk Stadyumu'na geldi. Çift, kendileri için ayrılan locaya yakınlarıyla birlikte geçti. Belediye Başkanı Işıksu'nun kıydığı nikahta Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve Sakaryaspor'un taraftar grubu 'Tatangalar'ın liderlerinden Yılmaz Şen şahitlik yaptı. Evlilik cüzdanı genç çifte verilmeden önce konuşan Şen, "Bizlere bir ilk yaşattınız. Tribünden yetişen çocuklara örnek olacak bir evlilik hayatınız olmasını diliyor ve tebrik ediyorum" dedi.Genç çift, nikahtan sonra Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç tarafından kendilerine tahsis edilen locadan yakınlarıyla birlikte maçı izledi.