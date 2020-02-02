MAÇ SONUCU Tottenham 2 - 0 Manchester City

Premier Lig'in 25'inci haftasında Tottenham sahasında Manchester City ile kozlarını paylaştı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 40'ıncı dakikasında Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan penaltı atışından yararlanamadı.



MAÇIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN KIRMIZI KART

Karşılaşmanın ikinci yarısı büyük bir çekişmeye sahne oldu. Mücadelenin 60'ıncı dakikasında Manchester City'de forma giyen Oleksandr Zinchenko, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

PERDEYİ BERGWIJN AÇTI

Kırmızı kartın ardından oyun üstünlüğünü eline alan Jose Mourinho'nun ekibi 63'üncü dakikada öne geçti. Tottenham'ın golünü PSV'den transfer edilen Steven Bergwijn kaydetti.



"SON" SÖZ

Maçın skorunu belirleyen gol ise Heung-Min Son'dan geldi. Yıldız futbolcu attığı golle maçın skorunu tayin etti.

CITY ZİRVEDEN 22 PUAN UZAKTA

Lider Liverpool'un en yakın takipçisi Manchester City ise 51 puanda kaldı. 5 maç sonra kaybeden Guardiola'nın öğrencileri, zirveden 22 puan geride kaldı. Bu puan farkı, 25. haftalar sonunda açılan en büyük fark oldu.



