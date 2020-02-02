Ronaldo tarihe geçti | MAÇ SONUCU Juventus 3 - 0 Fiorentina

Torino'daki Allianz Stadı'nda Juventus ile Fiorentina kozlarını paylaştı. Maçın 37. dakikasında Miralem Pjanic'in çektiği şutun Fiorentinalı German Pezzalla'nın eline çarptığını VAR yardımıyla tespit eden hakem Pasqua penaltı kararı verdi.

Penaltı atışını gole çeviren Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu sonuçla, ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, 76. dakikada Fiorentinalı Federico Ceccherini, Rodrigo Bentancur'u ceza sahasında yere düşürünce hakem Pasqua penaltı kararı verdi.



80. dakikada penaltı atışını gole çeviren Ronaldo, takımı adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Juventus 90+1. dakikada Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt'in golüyle farkı 3'e çıkartarak, maçın skorunu tayin etti: 3-0

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Cristiano Ronaldo, Juventus'ta 2005'te Fransız golcü David Trezeguet'den bu yana ligde 9 maç üst üste gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

