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ve Messi ile kazandı! Barcelona Levante maçına Fati damgası

1. Futbol Ligi 'nın 22. haftasında şampiyonluk hedefini sürdüren evinde ligin orta sıra takımlarından Levante'yi konuk etti. Karşılaşma Barcelona'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken yıldızlaşan isimler ve oldu. Bordo-mavili ekibin iki golü de 18'lik yıldız Ansu Fati'den geldi. 1 dakika arayla gelen gollerin asisti ise Lionel Messi'dendi.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 11:16 ABONE OL
Barcelona Ansu Fati ve Messi ile kazandı! Barcelona Levante maçına Fati damgası

La Liga'nın 22. hafta maçında Barcelona Levante ile karşılaştı. Sahadan galip ayrılan taraf 2-1'lik skorla Barcelona oldu. Katalan ekibine galibiyeti getiren goller 30 ve 31. dakikalarda 2002 doğumlu Ansu Fati'den geldi. Gollerin asistlerini ise dünya yıldızı isim Messi yaptı. Levante adında golü kaydeden isim ise 90+2. dakikada Rochina oldu.

Barcelona bu skorla puanını 46'ya yükseltirken lider Real Madrid'in 3 puan arkasında 2. sırada yer aldı. Levante ise 26 puanla 13. sırada haftayı tamamladı.

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Barcelona Ansu Fati ve Messi ile kazandı! Barcelona Levante maçına Fati damgası
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