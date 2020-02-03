La Liga'nın 22. hafta maçında Barcelona Levante ile karşılaştı. Sahadan galip ayrılan taraf 2-1'lik skorla Barcelona oldu. Katalan ekibine galibiyeti getiren goller 30 ve 31. dakikalarda 2002 doğumlu Ansu Fati'den geldi. Gollerin asistlerini ise dünya yıldızı isim Messi yaptı. Levante adında golü kaydeden isim ise 90+2. dakikada Rochina oldu.

Barcelona bu skorla puanını 46'ya yükseltirken lider Real Madrid'in 3 puan arkasında 2. sırada yer aldı. Levante ise 26 puanla 13. sırada haftayı tamamladı.