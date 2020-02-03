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- maçının ilk 11'leri belli oldu

'de 20. haftanın kapanış maçında , 'yi konuk ediyor. Ligde oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen Denizlispor 22 puanla 12. sırada bulunurken yeni teknik direktörü Halil Palut yönetiminde yükselişe geçen ve son 4 maçının 3'ünü kazanan Göztepe 29 puanla sıralamanın 8. basamağında. 20.00'de başlayacak karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 19:19 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 19:20 ABONE OL
Denizlispor - Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu

Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Deniz Caner Özaral yapacak. VAR hakemi Emre Malok, AVAR ise Abdullah Buğra Taşkınsoy. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Yukatel Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Mustafa, Ben Youssef, Özgür, Onazi, Murawski, Recep, Sedat, Barrow, Rodallega

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

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Denizlispor - Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu
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