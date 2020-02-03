Denizlispor - Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu

Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Deniz Caner Özaral yapacak. VAR hakemi Emre Malok, AVAR ise Abdullah Buğra Taşkınsoy. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Yukatel Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Mustafa, Ben Youssef, Özgür, Onazi, Murawski, Recep, Sedat, Barrow, Rodallega

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome