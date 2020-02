Fatih Terim: Biz alışkınız!

şin

Kayseri karşısında alınan farklı galibiyetten memnun olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, puan kaybetme lüksleri olmadığını söyledi.* İtekniği-taktiği bir tarafa bugün bu periyotların psikolojisinin iyi yönetilmesi gerekir.Her maçı kayıpsız geçmeliyiz. Bunu yönetmek hiç kolay değil.* Kayıpsız gitme mecburiyeti, kolay bir psikoloji değil.İkinci yarıya iyi başladık. İnşallah böyle devam edeceğiz. Galatasaray geriden gelmelere alışkın. Ümit ediyorum aynısı olur ancak kolay değil.* Zirvenin ortağı çok. Rakip sayızı fazla. Her hafta ayrı bir hikâye, her maç ayrı bir senaryo.O zaman rakiplerimizin kayıplarının manası oluyor. Aksi takdirde anlamı yok. Her hafta çok zor olacak.Fatih Terim, Donk'un 21. dakikada attığı gole ilginç bir tepki verdi. Kenarda heyecanla maçı takip eden tecrübeli çalıştırıcı, Hollandalı oyuncusunun ağlarla buluşan şık vuruşuna elleriyle, 'Çok fena' işareti yaptı ve 'Off..off' diyerek büyük sevinç yaşadı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'a karşı yenilgi yüzü görmedi. Deneyimli teknik adam, Süper Lig kariyerinde Kayseri karşısında 9. galibiyetine dün imza attı.