Fatih Terim: Biz alışkınız!

Kayseri karşısında alınan farklı galibiyetten memnun olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, puan kaybetme lüksleri olmadığını söyledi. Geçen sezon geriden gelerek şampiyon olduklarını ima eden tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı:
* İşin
tekniği-taktiği bir tarafa bugün bu periyotların psikolojisinin iyi yönetilmesi gerekir. Çünkü rakipleriniz puan kaybetmiş, kazanmak zorundasınız. Neredeyse sağa sola dönme şansınız yok.
Her maçı kayıpsız geçmeliyiz. Bunu yönetmek hiç kolay değil.
* Kayıpsız gitme mecburiyeti, kolay bir psikoloji değil. Oyuncularımı kutluyorum. Bunun üstesinden iyi geldiler.
İkinci yarıya iyi başladık. İnşallah böyle devam edeceğiz. Galatasaray geriden gelmelere alışkın. Ümit ediyorum aynısı olur ancak kolay değil.
AKSİ HALDE BİR ANLAMI YOK
* Zirvenin ortağı çok. Rakip sayızı fazla. Her hafta ayrı bir hikâye, her maç ayrı bir senaryo. Kimseye bakmadan, her maçı ayrı düşünerek, analiz ederek sadece kendi oyunumuza odaklanmalıyız.
O zaman rakiplerimizin kayıplarının manası oluyor. Aksi takdirde anlamı yok. Her hafta çok zor olacak.
ÇOK FENA GOL!
Fatih Terim, Donk'un 21. dakikada attığı gole ilginç bir tepki verdi. Kenarda heyecanla maçı takip eden tecrübeli çalıştırıcı, Hollandalı oyuncusunun ağlarla buluşan şık vuruşuna elleriyle, 'Çok fena' işareti yaptı ve 'Off..off' diyerek büyük sevinç yaşadı.
KAYSERİ'YE KAYBETMİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'a karşı yenilgi yüzü görmedi. Deneyimli teknik adam, Süper Lig kariyerinde Kayseri karşısında 9. galibiyetine dün imza attı.