Galatasaray zirveye koşuyor

erim'in

ayseri'de

CİMBOM

ASİST

sonuncusu Kayserispor karşısında zorlanmayan Galatasaray lider Sivasspor'la farkı 5 puana indirdi. Konya'daki gibi Mariano yerden görerek ortaladı, ön direğe koşuyu yapan Adem Büyük yine golü attı.bu sezon şapkadan çıkardığı isim olan Ömer asistlerine devam etti, stoper Donk'tan usta işi forvet golü geldi. Mariano gibi kıpırdamaya başlayan Feghouli 2. yarıda Ömer'in ortasını gelişine gole çevirdi.Mesanovic önce VAR sayesinde skoru 3-1'e getirdi sonra karşı karşıya pozisyonu harcayınca takımını maça ortak edemedi. Falcao'yu aratmayan Adem dün tek forvet olarak görevini kusursuz yaparken, Linnes ise sol bekten Saracchi katkısını veremedi.yarıya kağıt üzerinde kolay fikstürle başlayan ve hata yapmayan Galatasaray'ın şampiyonluk potasına girmesi deplasman galibiyetlerine bağlı.Kayserispor ağlarını da boş geçmeyen Adem Büyük takımını sırtlamaya devam ediyor. Falcao'nun yokluğunda kritik zamanlarda ortaya çıkan deneyimli oyuncu, dün de ağları buldu. Bu sezon ligdeki iki Kayseri maçında da ağları bulan Adem Büyük, Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rize karşısında takımına turu getiren golü kaydetmişti.Adem 19.05'te attığı ve Galatasaray adına sezonun en erken golü olan sayısının ardından 84. doğum günü olan efsane Metin Oktay selamı ile kutlama yaptı.Ömer Bayram bu sezon asist krallığına koşuyor… Eski takımı Kayserispor'a karşı da 2 asist yapan Ömer, bu sezon 8. kez gol pası verdi. Daha önce Kasımpaşa, Malatya, Sivas, A.Gücü, Antalya ve Konya maçlarında da Ömer asist yapmıştı. 28 yaşındaki oyuncu 2014-15'te 8 asistle oynayan ve en çok asist yapan Türk oyuncu olan Selçuk İnan'ı da yakaladı.Aslan bu sezon ilk kez iç sahada üst üste üç maç kazandı.Adem Büyük'ün golünde asist, Konya maçında olduğu gibi yine Mariano'ya aitti.