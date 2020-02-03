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karşısında Fati'nin golleriyle güldü! Maç sonucu: Barcelona 2 - 1 Levante

, İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 22. haftasında evinde 'yi Arjantinli yıldızı 'nin asistlerinde 17 yaşındaki yeteneği 'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve puanını 46'ya yükseltti. Barcelona bu sonuçla lider Real Madrid ile arasındaki farkını 3'e indirirken Levante ise 26 puanda kaldı. Ayrıca Ansu Fati, La Liga tarihinde bir maçta iki gol atan en genç oyuncu oldu.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 10:27 ABONE OL
Barcelona Levante karşısında Fati'nin golleriyle güldü! Maç sonucu: Barcelona 2 - 1 Levante

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Barcelona evinde Levante ile karşı karşıya geldi.

Camp Nou'da oynanan ve TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmada Barcelona rakibini 2-1 mağlup ederek puanını 46'ya yükseltti. Katalan ekibinin lider Real Madrid ile arasındaki puan farkı 3'e indi.

Levante ise bu sonuçla 26 puanda kaldı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 17 yaşındaki yeteneği Ansu Fati atarken her iki golün asisti de Arjantinli yıldız Lionel Messi'den geldi. Levante'nin tek golü ise Ruben Rochina'dan geldi.

La Liga tarihinde bir maçta iki gol atan en genç futbolcu olan Fati bu sezon Barcelona formasıyla attığı gol sayısını 5'e yükseltti.

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Barcelona Levante karşısında Fati'nin golleriyle güldü! Maç sonucu: Barcelona 2 - 1 Levante
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