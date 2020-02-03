MVP seçilen en genç NFL oyuncusu Patrick Mahomes kimdir? Patrick Mahomes kaç yaşında nereli?

Patrick Mahomes, NFL liginin en genç oyuncusu olarak MPV seçildi. 17 Eylül 1995 Texas doğumlu olan Patrick Mahomes Kansas City Chiefs American Futbolu takımı oyuncusudur. Mahomes, Texas Tech Üniversitesi'nde futbol ve beyzbol oynadı. İkinci sınıftan sonra, sadece futbola odaklanmak için beyzboldan ayrıldı. Mahomes 2017 yılında NFL altyapısına girdi ve burada Kansas City Chiefs'te profesyonel olarak Amerikan Futbolu oynamaya başladı. Mahomes çaylak sezonunu Alex Smith'te yedek oyuncu olarak geçirdi. Kansas City Chiefs, ertesi sezon Smith'i Washington Redskins'e takas ettikten sonra Mahomes oyunda kendine forma şansı bulmaya başladı. O sezonu Mahomes, 5.097 yard, 50 dokunuş ve 12 müdahale ile tamamladı.

SUPER BOWL ÖNCESİ TAKDİR TOPLAYAN HAREKET

Chiefs'te geçtiğimiz sene lige giren ve oynadığı ilk sezonda MVP olmayı başaran süper yıldız Patrick Mahomes en dikkat çeken isim konumunda. Ünlü oyun kurucu geçtiğimiz günlerde Kansas'da yaşadığı bir olayla, hem kendisi hem şehri adına büyük takdir topladı. Mahomes ve kız arkadaşı öğle yemeği için bir pizzacıda oturdu. Yemek yedikleri sırada kalabalık olan mekanda 3 gün sonra oynanacak Super Bowl'a karşın, kimse onları fotoğraf çektirmek veya imza istemek için rahatsız etmedi.

Yetenekli oyun kurucu kız arkadaşıyla hesabı ödedikten sonra mekandan ayrılmadan içeride oturan kalabalığa dönüp saatler sonra yüksek dozda heyecana sahne olacak maça rağmen kendilerini rahatsız etmedikleri ve özel alanlarına saygı duydukları için teşekkür etti. Yıldız oyuncunun mekandan ayrıldıktan sonra orada oturan herkesin hesabını ödediği anlaşıldı. Yaşanan olay Amerika'da büyük yankı bulurken, Patrick Mahomes'un ince davranışı büyük övgü topladı. Ayrıca Chiefs taraftarı kadar Mahomes'un da Kansas'ta oynadığı için çok şanslı olduğu ve bu bağı oluşturmanın kolay olmadığı konuşuluyor. Pazartesi oynanacak Super Bowl'da 49'ers, Chiefs'e göre daha deneyimli gözüküyor. Bu seneye kadar 6 kez Super Bowl oynamayı başaran San Francisco temsilcisi, 5 kez mutlu sona ulaşmıştı. Mahomes'un takımı Chiefs ise 2 kez çıktığı dev finalde bir kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.