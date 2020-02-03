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'dan açıklaması

, Süper Lig'in 20. haftasında oynann Fenerbahçe maçından sonra Nijeryalı oyuncu 'e ırkçı saldırılar yapıldığını açıkladı. Bu saldırıları kınayan Trabzonspor, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 18:52 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 18:53 ABONE OL
Trabzonspor'dan John Obi Mikel açıklaması

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

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Trabzonspor'dan John Obi Mikel açıklaması
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