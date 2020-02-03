Trabzonspor'dan John Obi Mikel açıklaması

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. #SeninleyizObi #WeStandwithObi #SayNotoRacism pic.twitter.com/nna9O0RXP6 — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) February 3, 2020