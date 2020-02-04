Bu vuruş yoganın eseri

BUGÜN NELER OLDU

Kayserispor maçında Ömer'in ortasına kafayla dokunabilecek olan Ryan Donk, estetik bir vole vuruşuna kalktı ve jeneriklik bir gole imza attı. Donk'un bu hareketi, 3 sene önce başladığı yogaya borçlu olduğu ortaya çıktı. İşte perde arkasındaki detaylar:Fatih Terim gelmeden önce Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Donk psikolojik olarak zor günler geçirdi. O dönem çok sinirli olan Hollandalı yıldız, sakinleşmek için yogaya başladı.Konya'da adalesinden sakatlanan Falcao, Kayserispor maçını tribünden takip etti. Kolombiyalı yıldız kupadaki Alanyaspor maçında kesin yok. Falcao'nun ligdeki Kasımpaşa deplasmanına yetişmesi de çok zor gözüküyor.