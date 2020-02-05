Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi başladı. Lacivert-beyazlı kulüpte Tayfur Havutçu sonrası yeni teknik adam arayışı sürüyordu... Bu kapsamda boşta olan Fuat Çapa ile görüşen Kasımpaşa, deneyimli teknik adamla anlaştı. Çapa da Paşa'nın son idmanını takip etmişti. Resmi açıklamanın yakın zamanda yağılması bekleniyor.

ÇAPA İLE BİR KEZ DAHA!

Son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Fuat Çapa, 2010-11 sezonunda yine Kaısmpaşa ile çalışmıştı... O dönem yılın başında gelen teknik adam Kasımpaşa ile 21 maça çıkmış ve 1.1'lik galibiyet oranı yakalamıştı.

SON TEKNİK ADAM HAVUTÇU'YDU

2019 yılı aralık ayının başında göreve gelen Tayfur Havutçu Kasımpaşa ile 5 maça çıkmış 1 galibiyet, 4 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrılmıştı. Lacivert beyazlılar, yine Havutçu idaresinde Ziraat Türkiye Kupası'nda birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

İSTİFA ETMİŞTİ

Havutçu, bu performansı sonrasında, "Görev aldığım süre içerisinde mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Kasımpaşa Spor Kulübündeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım." demişti.