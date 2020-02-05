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ZTK çeyrek final maçı hangi kanalda? Kırklarelispor Fenerbahçe ne zaman saat kaçta?

Ligde son hafta karşılaştığı Trabzonspor karşısında mağlup olarak lig yarışında yara alan , karşısında galip gelmek ve kupada çeyrek final turuna sağlam bir başlangıç yapmak istiyor. Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, Trakya ekibi karşısında galip gelerek Trabzonspor maçının yaralarını sarmak isterken kupanın flaş ekibi Kırklarelispor, Fenerbahçe’yi eleyerek kupadaki başarısının tesadüf olmadığını kanıtlamanın peşinde. Ankaragücü, Gaziantep ve Başakşehir'i dize getirerek çeyrek finale yükselen Kırklarelispor, Fenerbahçe karşısında mucize peşinde olacak. Peki heyecan dolu geçmesi beklenen çeyrek final ilk maçı Kırklarelispor Fenerbahçe ne zaman saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 5.2.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 10:38 ABONE OL
ZTK çeyrek final Kırklarelispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Kırklarelispor Fenerbahçe ne zaman saat kaçta?

maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ne zaman saat kaçta oynanacak? 'nda çeyrek final maçlarının başlamasına sayılı bir süre kala bu soruların yanıtları araştırılıyor. Maçı ekran başında takip etmek ve kupa heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler, maçın canlı yayınının hangi kanalda olacağını merak ediyor. Peki ZTK sürpriz ekibi Kırklarelispor Fenerbahçe karşısında bir mucizeye daha imza atabilecek mi? İşte detaylar…

KIRKLARELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

5 Şubat Çarşamba günü Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14:30'da başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı 90 dakika A Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyici ile buluşacak. Maçın canlı yayını aynı zamanda sabah.com.tr'de olacak.

Haberimizin ayrıntılarından muhtemel 11'ler ve maç öncesi öne çıkan detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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