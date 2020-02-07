Hicap duyuyorum siyaseti futbola karıştırmayın

"Sayın Cumhurbaşkanımız 'Sporun içine beni ve arkadaşlarımı sokmayın. Konuşun, anlaşın' dedi. Biz bunun için çalışıyoruz"
"18 kulübümüz de 'Federasyon ve MHK önümüzü kesiyor' diyor. Biz takımlarımız UEFA'dan ceza almasın diye uğraşıyoruz"
TFF
Başkanı Nihat Özdemir sözlerine "Üzülerek söylüyorum, konuşacağımız konular yerine A Milli Takımımız'ın Avrupa Şampiyonası finallerinde nasıl başarılı olacağını tartışmayı, Türkiye'nin paha biçilmez boyutta tanıtım yapacağı 30 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili hazırlıkları konuşmayı
isterdim. Ancak liglerimizde inanılmaz bir tartışma ortamı yaşanıyor. Herkesin şikâyeti var, çözüm önerisi yok"
diyerek başladı.
BİZ ÖZERK BİR FEDERASYONUZ
Başkan Özdemir, siyasetin futbola karıştığı iddiaları ve medyanın hedef gösterilmesi için de,
"Bu konudan ben de
hicap duyuyorum. (Utanıyorum).
Sayın Cumhurbaşkanımızı
ziyarete gittik, bize 'Hepiniz Türkiye'nin seçilmiş, önemli insanlarısınız. Sorunlarınızı, dertlerinizi oturup kendi aranızda konuşup anlaşın ve yürüyün. Hiçbir zaman siyaseti, sporun içine karıştırmayın'
dedi. TFF olarak siyaseti hiçbir
zaman futbolun içine sokmamaya çalışıyoruz. Biz özerk bir
federasyonuz. Bu tip açıklamaları doğru bulmuyorum" dedi.
ÖZDEMİR'DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI
Tüm kulüplere sağduyu çağrısı yapan TFF Başkanı şunları söyledi: "Lütfen her konuşmamıza dikkat edelim. Türk futbolunu koruyalım. Biz büyük bir aileyiz. Ben ve arkadaşlarım, hep birlikte bir aile olarak Türk futbolunu daha ileri noktaya taşımak için çalışıyoruz."
KULÜPLER POLEMİKLERİYLE TFF'Yİ TARAFTARIN ÖNÜNE ATMASIN
SOSYAL
medya üzerinden hareket ederek değil, talimatları okuyarak veya bundan anlayan arkadaşlara inceleterek bilgi sahibi olsunlar ve buna göre incelesinler.
DAHA
çok bağıran hak alıyor gibi bir durum yok. Kim ne derse desin biz bakmıyoruz, bağımsız kurulların aldığı kararlara bakıyoruz. Bağırıp hak alan kimseyi göremedik.
Bütün bağıranlara gerekli cevapları dostane olarak vermeye çalıştık.
SÜPER LİG
'de neredeyse 18 takımımızın yarısı şampiyonluğa oynuyor. Böylesine rekabetçi ortamın keyfini yaşayıp bu rekabetten daha fazla nasıl gelir elde ederiz diye proje üreteceğimize, hakem kararlarını ön plana çıkartıp futbol iklimini sürekli tartışılan,
bir pozisyonun üzerine senaryolar üretilen bir ortam haline getiriyoruz.
HER ŞEYİMİZ ŞEFFAF BİLGİ SIZSA NE OLUR
F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un TFF'den bilgi sızdırılmasıyla ilgili yaptığı açıklama hakkında da konuşan Özdemir,
"Burada 7 arkadaşımız
var. Bu 7 kişi oturup bir anda çalışmıyorlar
ki. Bu kişilere yardım eden 20'ye yakın arkadaş
var. Bu kişilerden birisi bir şey söylemiş
olabilir. İşin başından bugüne kadar bizi rahatsız
eden hiçbir şey olmadı. Bizim her
şeyimiz açık ve şeffaf. İsteyen gelir takip
eder. Mehmet Sepil Bey'e de dedik
ki, 'Bir temsilci gönderin, yönetim kuruluna katılsın.
Biz de sizin
toplantılarınıza gelelim'"
açıklamasını yaptı.
İSTİFA HABERLERİ UMRUMDA DEĞİL!
"FEDERASYON başkanlığı görevimi sonuna kadar devam ettireceğim,
bırakmak gibi bir
niyetimde yok. Bir arkadaşımız tweet attı, ciddiye
almadım, bir iki arkadaşımız da oltaya
takıldı, gülüyorum. İstifa etsem çıkar kamuoyuna
söylerim. Dedikoduları çıkaranlar utansınlar. Kendisinin yerinde olsam kalemi kırar bu işi bırakırdım."
TFF BAŞKANLIĞI KADAR ZOR GÖREV YAPMADIM
"KURULUŞ olarak 7'inci, 8'inci başkanlığım. Ben hayatımda TFF başkanlığı kadar zor bir görev görmedim. Fenerbahçe, Beşiktaş başkanı olmak daha kolay. Çünkü tek bir tarafı ilgilendiriyor.
Burası böyle değil. Herkesi memnun edecek bir karar vermemiz mümkün değil."
HEPSİNİN SESİ ORTAK!
"18 kulübümüzden de farklı sesler çıkıyor ama ortak tek bir ses var: 'Federasyon önümüzü kesiyor, MHK bizi hedef alıyor!'
18 kulübü birden nasıl hedef alırız? Eleştiri tabii ki olacaktır, yeter ki ölçülü, saygılı, adil olsun. Biz X kulübün, Y kulübün federasyonu değiliz. Takımlarımızı kurtarıyorsak UEFA'dan ceza almasınlar diye kurtarırız.
SAYIN CENGİZ TALİMATI BİLMİYOR
Özdemir'den G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in eleştirilerine de yanıt geldi
"SAYIN Mustafa Cengiz'in bu hafta başında kulüplerimize neden ceza verilmediği konusunda yaptığı açıklamalar oldu. Bu konuda da Sayın Cengiz'i aydınlatalım.
Talimat çok açık. Sezon tamamlanır, son bilanço çıkar, kurul inceler ve kararını verir.
Eğer bir yaptırım gerekiyorsa o ceza da bir sonraki sezon uygulanır. Bu nedenle 'Şu an niye ceza verilmedi, neden cezadan kurtarıldı?' demek doğru değildir. Cezaların net uygulanacağını buradan net bir şekilde yine ifade ediyorum.
Sayın Mustafa Cengiz, '15 Aralık'tan sonraki başvurular niye kabul edildi?' diye soruyor. Bize yapılan başvuru 15 Aralık'ta. Kulüplerimiz başvuru için yaptıkları işlemleri transfer süresinin son gününe kadar sunmakla yükümlüdürler."
VAR KONUŞMALARINI AÇIKLAMAYACAĞIZ
ÖZDEMİR, VAR konuşmalarının açıklanması talepleri için şunları söyledi: "Bu konu, ülke federasyonlarının tercihine bırakılmış.
Bir-iki ligde, eğitim ve bilgilendirme amaçlı konuşmalar yayınlanmış olabilir. Orada yapıldı diye, burada da yapmak zorunda değiliz.
Sezon başında Kulüpler Birliği VAR toplantısı yaptı. 13 başkanın işi varmış gitti, 5 başkan kaldı sadece… Sanki VAR üstadı gibi, yönetmeliğe hakim gibi… "VAR niye çağırmadı" diyor. Dinleseydin!
MADEM MALATYA GÜVENLİYDİ NEDEN ANTALYA'YA GİTTİLER?
Özdemir, Malatya-Trabzon maçının ertelenmesiyle ilgili yaşanan polemiklere bu soruyla yanıt verdi:
Yeni Malatyaspor'la arkadaşlarımız görüşme yaptı, doğrudur. Ama Malatyaspor'un o maçı neden oynamak istediğini anlamadım!.
Stada ambulans dahi yollayamazdık. Bütün ambulanslar yaralı taşımakta, enkaz altından insan çıkarmaktaydı. Bir kulüp (F.Bahçe) hiç ilgili olmamasına rağmen bu konuya girdi.
'Bu maçı erteliyorlar, cezalı olan arkadaşı affedecekler ve bu futbolcuyu bizim maçta oynatacaklar' dediler. Kulüp başvurdu ancak başvuru reddedildi, o futbolcu da maçta oynayamadı. İnsanlar kendi takımlarıyla ilgileneceklerine, kendi taraftarlarını bu şekilde yönlendirmeleri doğru değil. Maçın ertelenmesi belli olduktan sonra, Malatyaspor ertesi sabah bütün takımla beraber neden Antalya'ya gitti, neden Malatya'da kalmadı?
Adil Gevrek'e soralım, çok güvenli bir yerse kendi mi götürmek istedi futbolcuları Antalya'ya yoksa futbolcular mı gitmek istedi?
F.BAHÇE'NİN TRANSFERİ ENGELLENMEDİ!
Nihat
Özdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy'un özellikle son dönemde federasyonun kendilerine transfer yaptırmadığı
ile ilgili eleştiriler için,
"Talimatlar çerçevesinde kurulumuz
değerlendirdi, bir transfere izin verdi. Sonuç olarak Fenerbahçe transfer yaptı.
Ancak biz federasyon olarak, kulüplerimizin
banka anlaşmalarına, transfer
planlarına karışamayız" şeklinde konuştu.
Transfer dönemi içerisinde kurula
sunulan işlemlerin kabulünün bağımsız
kurulun onayına bağlı olduğunu aktaran
Özdemir, "Tahkim Kurulu Fenerbahçe Kulübü'nün talebini kısmen kabul edip 16 milyon Lira eklemiş, diğer talebini de reddetmiştir"
ifadelerini kullandı.
KOÇ GİBİ HUKUK MÜŞAVİRİMİZ VAR
TFF Başkanı, Ali Koç'un 'Bunların hukuk müşaviri de yok'
eleştirisi için de "Koç gibi hukuk müşavirimiz var. Bir arkadaşımız vardı ve ayrıldı ama yerine çok iyi bir arkadaşımız geldi"
dedi.
FENERBAHÇE'YI ZORLU'DA KORUMAM!
TFF Başkanı Özdemir, MHK Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü yöneticileriyle Zorlu Center'da yaptıkları toplantının çok konuşulması ve bunun polemik haline getirilmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bunun bu kadar polemik yapılmasının kimseye bir faydası yok.
Kamuoyunun gündemini böyle şeylerle meşgul edeceğimize, Türk futboluyla ilgili projelerin tartışılmasında büyük fayda görüyorum. Fenerbahçe'yi koruyacak işler yapacaksam bunu Zorlu'da mı yaparım. O ofise başka kulüpler de geldi, orada çok önemli kararlar aldık. Ben hiç umursamam, boğazımdan haram lokma geçmez, yarın bir daha yaparım."
Özdemir, Ali Koç'un F.Bahçe için 3 Temmuz'daki senaryoların devrede olduğu şeklindeki yorumu içinse "3 Temmuz'u ben iyi bilirim yok öyle bir şey"
demekle yetindi.
TEŞEKKÜRLER TURKUVAZ MEDYA
Başkan Nihat Özdemir, ATV ve A Spor'dan yayınlanan Türkiye Kupası coşkusu için uzun süredir devam eden ortaklığın altını çizdi ve "Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupa yayıncısı Turkuvaz Medya Grubuyla 10 yıldır iş ortaklığmız devam ediyor. Maddi ve manevi katkıları nedeniyle Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum" dedi.
BEŞİKTAŞ'A GEREKLİ CEVABI MHK VERECEK
GÖZTEPE-BEŞIKTAŞ
maçında yaşanan kural
hatası ile ilgili siyah-beyazlı
kulübün yaptığı başvurunun
sorulması üzerine
Özdemir şu açıklamayı yaptı:
"Ahmet Nur Çebi, Kemal
Erdoğan'la birlikte bizi ziyaret
etti. 7-8 yönetim kurulu
üyesiyle birlikte gündemi
konuştuk. TFF'nin bir çalışma
sistemi var. Genel sekreter
bunu niye cevapladı diyorlar. Bizim çalışma statümüz bu. Bunu kendilerine anlattık ve anlayışla karşıladılar.
Göztepe-
Beşiktaş maçıyla ilgili müracaatları
var. Bu bizim işimiz değil.
Gelen müracaatı MHK değerlendiriyor.
İki tane müracaat var.
Ankara'da oynanan Gençlerbirliği-
Gaziantep maçı da var. IFAB'a bu
konularla ilgili gerekli yazılar yazıldı. Bir karar verecekler ve bu kararı kamuoyuna açıklayacağız."