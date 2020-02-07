Hicap duyuyorum siyaseti futbola karıştırmayın

"Sayın Cumhurbaşkanımız 'Sporun içine beni ve arkadaşlarımı sokmayın. Konuşun, anlaşın' dedi. Biz bunun için çalışıyoruz""18 kulübümüz de 'Federasyon ve MHK önümüzü kesiyor' diyor. Biz takımlarımız UEFA'dan ceza almasın diye uğraşıyoruz"Başkanı Nihat Özdemir sözlerine "Üzülerek söylüyorum, konuşacağımız konular yerineisterdim. Ancak liglerimizde inanılmaz bir tartışma ortamı yaşanıyor.diyerek başladı."Bu konudan ben dehicap duyuyorum.Sayın Cumhurbaşkanımızıziyarete gittik, bizededi. TFF olarak siyaseti hiçbirzaman futbolun içine sokmamaya çalışıyoruz. Biz özerk birfederasyonuz. Bu tip açıklamaları doğru bulmuyorum" dedi.Tüm kulüplere sağduyu çağrısı yapan TFF Başkanı şunları söyledi: "Lütfen her konuşmamıza dikkat edelim. Türk futbolunu koruyalım.medya üzerinden hareket ederek değil, talimatları okuyarak veya bundan anlayan arkadaşlara inceleterek bilgi sahibi olsunlar ve buna göre incelesinler.çok bağıran hak alıyor gibi bir durum yok. Kim ne derse desin biz bakmıyoruz, bağımsız kurulların aldığı kararlara bakıyoruz.Bütün bağıranlara gerekli cevapları dostane olarak vermeye çalıştık.'de neredeyse 18 takımımızın yarısı şampiyonluğa oynuyor. Böylesine rekabetçi ortamın keyfini yaşayıp bu rekabetten daha fazla nasıl gelir elde ederiz diyebir pozisyonun üzerine senaryolar üretilen bir ortam haline getiriyoruz."Burada 7 arkadaşımızvar. Bu 7 kişi oturup bir anda çalışmıyorlarki. Bu kişilere yardım eden 20'ye yakın arkadaşvar. Bu kişilerden birisi bir şey söylemişolabilir. İşin başından bugüne kadar bizi rahatsızeden hiçbir şey olmadı. Bizim herşeyimiz açık ve şeffaf. İsteyen gelir takipeder. Mehmet Sepil Bey'e de dedikki,Biz de sizintoplantılarınıza gelelim'"açıklamasını yaptı."FEDERASYON başkanlığıbırakmak gibi birniyetimde yok. Bir arkadaşımız tweet attı, ciddiyealmadım, bir iki arkadaşımız da oltayatakıldı, gülüyorum. İstifa etsem çıkar kamuoyunasöylerim. Dedikoduları çıkaranlar utansınlar."KURULUŞ olarak 7'inci, 8'inci başkanlığım. Ben hayatımda TFF başkanlığı kadar zor bir görev görmedim.Burası böyle değil. Herkesi memnun edecek bir karar vermemiz mümkün değil.""18 kulübümüzden de farklı sesler çıkıyor ama ortak tek bir ses var:18 kulübü birden nasıl hedef alırız? Eleştiri tabii ki olacaktır, yeter ki ölçülü, saygılı, adil olsun.Özdemir'den G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in eleştirilerine de yanıt geldi"SAYIN Mustafa Cengiz'in bu hafta başında kulüplerimize neden ceza verilmediği konusunda yaptığı açıklamalar oldu.Talimat çok açık.Eğer bir yaptırım gerekiyorsa o ceza da bir sonraki sezon uygulanır. Bu nedenle 'Şu an niye ceza verilmedi, neden cezadan kurtarıldı?' demek doğru değildir.Sayın Mustafa Cengiz, '15 Aralık'tan sonraki başvurular niye kabul edildi?' diye soruyor. Bize yapılan başvuru 15 Aralık'ta. Kulüplerimiz başvuru için yaptıkları işlemleri transfer süresinin son gününe kadar sunmakla yükümlüdürler."ÖZDEMİR, VAR konuşmalarının açıklanması talepleri için şunları söyledi: "Bir-iki ligde, eğitim ve bilgilendirme amaçlı konuşmalar yayınlanmış olabilir.Sezon başında Kulüpler Birliği VAR toplantısı yaptı. 13 başkanın işi varmış gitti, 5 başkan kaldı sadece…Özdemir, Malatya-Trabzon maçının ertelenmesiyle ilgili yaşanan polemiklere bu soruyla yanıt verdi:Yeni Malatyaspor'la arkadaşlarımız görüşme yaptı, doğrudur. AmaStada ambulans dahi yollayamazdık. Bütün ambulanslar yaralı taşımakta, enkaz altından insan çıkarmaktaydı.'Bu maçı erteliyorlar, cezalı olan arkadaşı affedecekler ve bu futbolcuyu bizim maçta oynatacaklar' dediler. Kulüp başvurdu ancak başvuru reddedildi, o futbolcu da maçta oynayamadı. İnsanlar kendi takımlarıyla ilgileneceklerine, kendi taraftarlarını bu şekilde yönlendirmeleri doğru değil.Adil Gevrek'e soralım, çok güvenli bir yerse kendi mi götürmek istedi futbolcuları Antalya'ya yoksa futbolcular mı gitmek istedi?NihatÖzdemir,ile ilgili eleştiriler için,"Talimatlar çerçevesinde kurulumuzdeğerlendirdi, bir transfere izin verdi.Ancak biz federasyon olarak, kulüplerimizinbanka anlaşmalarına, transferplanlarına karışamayız" şeklinde konuştu.Transfer dönemi içerisinde kurulasunulan işlemlerin kabulünün bağımsızkurulun onayına bağlı olduğunu aktaranÖzdemir,ifadelerini kullandı.TFF Başkanı, Ali Koç'uneleştirisi için dededi.TFF Başkanı Özdemir, MHK Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü yöneticileriyle Zorlu Center'da yaptıkları toplantının çok konuşulması ve bunun polemik haline getirilmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bunun bu kadar polemik yapılmasınınKamuoyunun gündemini böyle şeylerle meşgul edeceğimize, Türk futboluyla ilgili projelerin tartışılmasında büyük fayda görüyorum.Özdemir, Ali Koç'un F.Bahçe için 3 Temmuz'daki senaryoların devrede olduğu şeklindeki yorumu içinsedemekle yetindi.Başkan Nihat Özdemir, ATV ve A Spor'dan yayınlanan Türkiye Kupası coşkusu için uzun süredir devam eden ortaklığın altını çizdi ve "Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupa yayıncısı Turkuvaz Medya Grubuyla 10 yıldır iş ortaklığmız devam ediyor. Maddi ve manevi katkıları nedeniyle Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum" dedi.maçında yaşanan kuralhatası ile ilgili siyah-beyazlıkulübün yaptığı başvurununsorulması üzerineÖzdemir şu açıklamayı yaptı:"Ahmet Nur Çebi, KemalErdoğan'la birlikte bizi ziyaretetti. 7-8 yönetim kuruluüyesiyle birlikte gündemikonuştuk. TFF'nin bir çalışmasistemi var. Genel sekreterbunu niye cevapladı diyorlar.Göztepe-Beşiktaş maçıyla ilgili müracaatlarıvar. Bu bizim işimiz değil.Gelen müracaatı MHK değerlendiriyor.İki tane müracaat var.Ankara'da oynanan Gençlerbirliği-Gaziantep maçı da var. IFAB'a bukonularla ilgili gerekli yazılar yazıldı.

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