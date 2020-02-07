Mahkemeden beraat kararı

BUGÜN NELER OLDU

13. Ağır Ceza Mahkemesi, "futbolda şike" davasında Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin "usul eksikliği" nedeniyle bozduğu beraat kararını inceledi ve bazı sanıklar ve suç tipleri bakımından beraat kararları kesinleşti. Davayı şike ve çete kurmak olarak iki ayrı suçtan inceleyen mahkeme, aralarındaBöylece mahkemenin verdiği kararla Temyiz ve Yargıtay yolu kapalı beraat kararı kesinleşti. 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Serdal Adalı ve Tayfur Havutçu'nun dosyalarını da inceleyip karara bağladı.Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu'nun da bulunduğu diğer sanıkların şike davasının ise bir kez daha Yargıtay'a taşınması kararı alındı. Bu davanın tarihinin önümüzdeki hafta açıklanacağı ve 2 ay içinde 'futbolda şike davasının' da görüleceği öğrenildi.