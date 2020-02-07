Yeni Malatyaspor - Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'in 21. haftasının açılışında Yeni Malatyaspor ile Ankaragücü mücadele ediyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalıyor.





İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLARDAN NOTLAR

Ankaragücü ile oynadığı üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Yeni Malatyaspor (1M), bu galibiyetlerde rakip filelere toplam yedi gol gönderdi.

Süper Lig tarihinde Ankara takımlarıyla oynadığı sekiz maçın sadece birini kaybeden Yeni Malatyaspor (5G 2B), tek yenilgisini Ankaragücü karşısında aldı (0-1).

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçında iki kez mağlup olan Yeni Malatyaspor (2B 2M), aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 10 karşılaşmada almıştı (6G 2B).

Süper Lig'de 14 haftadır galibiyet alamayan (6B 8M) ve 12 maçtır kalesinde gol gören (toplam 26) Ankaragücü, son altı karşılaşmanın sadece birini kaybetti (5B).

Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Ankaragücü (3B), daha uzun bir seriyi en son Aralık 2005-Şubat 2006 arasında yaşadı (dört maç).

Bu sezon Süper Lig'de hiçbir takım Yeni Malatyaspor'dan daha az kafa golü atmadı (2). Ankaragücü ise kalesinde en fazla kafa golü gören ekip konumunda (9).

Bu sezon Süper Lig maçlarının son 15 dakikalarında rakip fileleri en fazla havalandıran takım Yeni Malatyaspor (16). Ankaragücü (11) ise Kayserispor'un (16) ardından bu dakika aralığında en fazla gol yiyen ekip konumunda.

Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın gol attığı son beş Süper Lig maçını kaybetmedi (3G 2B).

Ankaragücü formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında gol sevinci yaşayan Gerson Fernandes, 2011'den (Ümit Kurt) bu yana takımı adına bunu başaran ilk isim oldu.

Yeni Malatyaspor'un başında ilk iç saha maçına çıkmaya hazırlanan Kemal Özdeş, bu sezonun ilk yarısında görev yaptığı Kasımpaşa'da konuk ettiği Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olmuştu.