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'dan penaltı isyanı

'nin 21 yaşındaki kalecisi , 'in 21. haftasında oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçında aldıkları 1-1'lik beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu. 'nin kullandığı ilk penaltı atışını kurtarmasına karşın çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltının tekrarı yönünde verilen kararı eleştiren Altay, "Ne yapalım, kalenin içinden mi uçalım?" dedi.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 8.2.2020 22:56 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 22:58 ABONE OL
Altay Bayındır'dan penaltı isyanı

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı Süper Lig 21'inci hafta mücadelesinin ardından sarı lacivertli takımın kalecisi Altay Bayındır, stattan ayrılmadan önce basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.

Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse'nin kullandığı penaltı atışını kurtarmasının ardından hatalı hareketten dolayı penaltının tekrar edilmesine değinen Altay Bayındır, "Pozisyonu daha izlemedim, bakacağım. Malatya maçında bizim kaçırdığımız bir penaltı var, onda da kaleci öndeydi. Söyleyecek bir şey yok. Onu da geçtim, son dakikada verilmeyen penaltımız var. Olacak iş değil" dedi.

Göztepe maçında da aynı olayın yaşanmasıyla ilgili gelen soruya Altay Bayındır, "Ne yapalım, kalenin içinden mi uçalım? Kısmet değilmiş" ifadelerini kullandı.

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Altay Bayındır'dan penaltı isyanı
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