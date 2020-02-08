Ankaragücü kâbustan uyandı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti ve tam 14 hafta aradan sonra 3 puanla tanıştı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 49. dakikada savunma arkasına atılan65'te ise sahneye Orgill çıktı.Maçta başka gol olmayınca sarı-lacivertliler, üç puanı alarak ligde kalma adına önemli bir adım attı. Malatyaspor ise galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.Yeni Malatyasporlu taraftarlar, yenilen golün ardından başkan Adil Gevrek'i istifaya davet etti. Bir hayli öfkelenen sarı-siyahlı tribünlerden uzun süre "Adil Gevrek istifa, yönetim istifa" sesleri yükseldi.