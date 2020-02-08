Ankaragücü kâbustan uyandı

Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti ve tam 14 hafta aradan sonra 3 puanla tanıştı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 49. dakikada savunma arkasına atılan topu elle kesen Malatyasporlu Mustafa Akbaş, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
65'te ise sahneye Orgill çıktı. Jamaikalı futbolcu ceza sahası dışından yaptığı vuruşla Başkent temsilcisini öne geçirdi. 79'da Yeni Malatya'dan Bifouma'nın, 86'da ise Ankaragücü'nden Rodrigues'in şutu direğe takıldı.
Maçta başka gol olmayınca sarı-lacivertliler, üç puanı alarak ligde kalma adına önemli bir adım attı. Malatyaspor ise galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.
ADİL GEVREK İSTİFA!
Yeni Malatyasporlu taraftarlar, yenilen golün ardından başkan Adil Gevrek'i istifaya davet etti. Bir hayli öfkelenen sarı-siyahlı tribünlerden uzun süre "Adil Gevrek istifa, yönetim istifa" sesleri yükseldi.