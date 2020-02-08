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, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

'in 21. haftasında deplasmanda yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak olan , maç hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Sarı kırmızılılar 'nde maç için kampa girdi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 8.2.2020 23:53 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 00:09 ABONE OL
Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, salondaki çalışmalarla başladı.

Daha sonra sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, ısınmanın ardından pas oyunu oynadı ve taktik çalışma yaptı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, tesislerinde kampa girdi.

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Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
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