Galatasaray'da şok Falcao raporu!

Galatasaray'da Falcao bilmecesi devam ediyor. Sarı-kırmızılılara sezon başında büyük uğraşlar sonucu katılan Radamel Falcao, bir türlü bekleneni veremedi. Kolombiyalı yıldız, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki kritik mücadelelerde takımı yalnız bıraktı. Geldiği günden itibaren gollerinden çok sakatlıklarıyla konuşulan Falcao için taraftar da ümidini kesmeye başladı. Fenerbahçe derbisine kadar yeniden hazır olması beklenen Falcao için ortaya çıkan rapor ise hiç iç açıcı değil. İşte Galatasaray'ı 'pişman ettirmek' üzere olan Falcao raporu...
Giriş Tarihi: 8.2.2020 10:20Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 10:22ABONE OL
Radamel Falcao yaklaşık 4.5 ay önce çok büyük umutlarla Galatasaray'a transfer oldu. Ancak geride kalan 129 günde beklentilerin uzağında kaldı.