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'da şok Falcao raporu!

'da Falcao bilmecesi devam ediyor. Sarı-kırmızılılara sezon başında büyük uğraşlar sonucu katılan , bir türlü bekleneni veremedi. Kolombiyalı yıldız, Şampiyonlar Ligi ve 'deki kritik mücadelelerde takımı yalnız bıraktı. Geldiği günden itibaren gollerinden çok sakatlıklarıyla konuşulan Falcao için taraftar da ümidini kesmeye başladı. derbisine kadar yeniden hazır olması beklenen Falcao için ortaya çıkan rapor ise hiç iç açıcı değil. İşte Galatasaray'ı 'pişman ettirmek' üzere olan Falcao raporu...

Giriş Tarihi: 8.2.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 10:22 ABONE OL
Galatasaray'da şok Falcao raporu!

yaklaşık 4.5 ay önce çok büyük umutlarla 'a transfer oldu. Ancak geride kalan 129 günde beklentilerin uzağında kaldı.

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Galatasaray'da şok Falcao raporu!
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