Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba ceza alacak mı? İşte yanıtı...

Süper Lig'den 13 kulüp ile birlikte Galatasaray'dan Emre Akbaba'nın da aralarında olduğu birçok oyuncu ve birçok menajer, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Peki Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na uymadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Emre Akbaba ceza alacak mı? İşte talimatlar...

Madde 17-1-b

b) Sadece bu Talimat çerçevesinde lisanslı menajerlerin hizmetlerinden yararlanmak, bu talimatta öngörülen istisnalar haricinde doğrudan veya dolaylı olarak lisanssız hiçbir kişinin onlar ad ve hesabına kulüpler ile sözleşme müzakere etmesine veya menajerlik faaliyeti kapsamında değerlendirilebilecek işlemler yürütmesine izin vermemek,

Madde 22 -

Futbolculara İlişkin Ceza Hükümleri İşbu talimat ile FIFA, UEFA veya TFF'nin menajerlik faaliyetine ilişkin sair mevzuatına aykırı hareket eden futbolcular hakkında:

a) İhtar

b) Süper Lig futbolcuları İçin 35.000.-TL'den, TFF 1.Lig futbolcuları için 17.500-TL.'den, TFF 2.Ligfutbolcuları için 7.500- TL.'den ve TFF 3.Lig futbolcuları için 3.500- TL.'den az olmamak üzere para

cezası,

c) Hak mahrumiyeti cezası

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA VE SEVKLER

11- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın, 11/3, 14/5, 18/b-ç, 19/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın,11/3,18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 19/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.