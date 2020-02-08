İsla’dan yönetime mesaj

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Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Mauricio İsla, ara transfer döneminde Boca Juniors'tan teklif aldığını ancak Fenerbahçe için bu öneriyi reddettiğini açıkladı. Şili basınına konuşan 31 yaşındaki futbolcu, Arjantin ekibinin 2. Başkanı Riquelme'nin kendisini aradığını ifade ederek, "Boca Juniors'tan Riquelme beni aradı ve teklif sundu. 'Sözleşmemi tamamlamak istiyorum' dedim." diye konuştu. Bu açıklamalar İsla'nın, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemek için sarı-lacivertli yönetime bir mesaj gönderdiği şeklinde yorumlandı.