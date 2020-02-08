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İsla’dan yönetime mesaj

Sarı-lacivertlilerin Şilili sağ beki , ülke basınına konuştu. “’de mutluyum” diyen 31 yaşındaki futbolcu, sezon sonu bitecek sözleşmesinin uzatılmasını istediğini ima etti

Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
İsla’dan yönetime mesaj
Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Mauricio İsla, ara transfer döneminde Boca Juniors'tan teklif aldığını ancak Fenerbahçe için bu öneriyi reddettiğini açıkladı. Şili basınına konuşan 31 yaşındaki futbolcu, Arjantin ekibinin 2. Başkanı Riquelme'nin kendisini aradığını ifade ederek, "Boca Juniors'tan Riquelme beni aradı ve teklif sundu. 'Sözleşmemi tamamlamak istiyorum' dedim. Fenerbahçe şampiyon olmayı hak ediyor, biz de buna odaklanmış durumdayız. Ailem mutlu ve önemli şeyler için mücadele veriyoruz. Teşekkür ettim" diye konuştu. Bu açıklamalar İsla'nın, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemek için sarı-lacivertli yönetime bir mesaj gönderdiği şeklinde yorumlandı.
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İsla’dan yönetime mesaj
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