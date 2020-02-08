Ozan Kabak sakatlandı, Schalke 1 puana razı oldu! Schalke 04 1 - 1 Padeborn (MAÇ SONUCU)

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 21. haftasında Schalke 04, Padeborn'u konuk etti.
Veltins Arena'da oynanan maçta taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Schalke 04'ün puanı 35, ligde son sırada bulunan Padeborn'un puanı ise 16'ya yükseldi.
Schalke 04'ün golü Ahmed Kutucu'dan gelirken Padeborn'un golünü ise Klaus Gjasula attı.
Ev sahibi ekipte, milli oyuncu Ozan Kabak ilk 11'de başladığı maçta sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi ve 37. dakikada yerini Jean-Clair Todibo'ya bıraktı.
Maç sonrasında Schalke 04, Ozan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
🇩🇪 Gute Besserung, @OzanKabak!— FC Schalke 04 (@s04) February 8, 2020
🇹🇷 Geçmiş olsun, Ozan! #S04SCP | 🔵⚪️ | #S04 pic.twitter.com/n54ZnmagzV