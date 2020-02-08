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sakatlandı, 1 puana razı oldu! Schalke 04 1 - 1 (MAÇ SONUCU)

, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 21. haftasında evinde ile Ahmet Kutucu ve Klaus Gjasula'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Galibiyet hasreti 3 haftaya çıkan 04'te milli oyuncu Ozan Kabak yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi ve 37. dakikada yerini Jean-Clair Todibo'ya bıraktı.

Giriş Tarihi: 8.2.2020 20:11 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 20:13 ABONE OL
Ozan Kabak sakatlandı, Schalke 1 puana razı oldu! Schalke 04 1 - 1 Padeborn MAÇ SONUCU

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 21. haftasında Schalke 04, Padeborn'u konuk etti.

Veltins Arena'da oynanan maçta taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Schalke 04'ün puanı 35, ligde son sırada bulunan Padeborn'un puanı ise 16'ya yükseldi.

Schalke 04'ün golü Ahmed Kutucu'dan gelirken Padeborn'un golünü ise Klaus Gjasula attı.

Ev sahibi ekipte, milli oyuncu Ozan Kabak ilk 11'de başladığı maçta sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi ve 37. dakikada yerini Jean-Clair Todibo'ya bıraktı.

Maç sonrasında Schalke 04, Ozan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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Ozan Kabak sakatlandı, Schalke 1 puana razı oldu! Schalke 04 1 - 1 Padeborn (MAÇ SONUCU)
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