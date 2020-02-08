Trabzonspor liderlik aşkına

Süper Lig'de ikinci yarıya Kasımpaşa ve Fenerbahçe galibiyetleriyle başlayan, kupada da yarı finalin kapısını aralayan Trabzonspor, bugün Ankara'da Gençlerbirliği karşısına çıkıyor. Dün Başkent'e giden bordo-mavili ekip, sahadan 3 puanla ayrılması halinde bir maç eksiğine rağmen ligde liderliğe yükselecek. Planlarını galibiyet üzerine kuran Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında rakibi ile berabere kalmıştı.Trabzonspor'dayanı sıra teknik direktörde 3 sarı kartla cezasınırında bulunuyor.Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği maçı için kendilerine güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Çimşir,dedi.Trabzonspor'un dünkü idmanında sakatlanan kaleci Erce kadroya alınmadı. Hafif ağrıları olan Ekuban ile yeni transfer Messias da kontenjan nedeniyle kadroya giremedi.

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