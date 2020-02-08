Trabzonspor liderlik aşkına

Süper Lig'de ikinci yarıya Kasımpaşa ve Fenerbahçe galibiyetleriyle başlayan, kupada da yarı finalin kapısını aralayan Trabzonspor, bugün Ankara'da Gençlerbirliği karşısına çıkıyor. Dün Başkent'e giden bordo-mavili ekip, sahadan 3 puanla ayrılması halinde bir maç eksiğine rağmen ligde liderliğe yükselecek. Planlarını galibiyet üzerine kuran Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında rakibi ile berabere kalmıştı.
SARI ALARM VERİLDİ
Trabzonspor'da Pereira, Hosseini, Campi, Nwakaeme, Obi Mikel ve Guilherme'nin
yanı sıra teknik direktör Hüseyin Çimşir
de 3 sarı kartla ceza
sınırında bulunuyor.
HIRSI GÖRDÜKÇE HEYECANIM ARTIYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği maçı için kendilerine güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Çimşir, "Futbolcularımın azmini ve hırsını gördükçe heyecanım çok daha artıyor. Ancak maç maç düşünmek zorundayız. Bu nedenle Gençlerbirliği maçını kazanmak zorundayız. Rakibimize saygı duyacağız ama kendi isteklerimizi sahaya yansıttığımız takdirde istediğimizi de alacağımızı düşünüyorum"
dedi.
ERCE SAKAT
Trabzonspor'un dünkü idmanında sakatlanan kaleci Erce kadroya alınmadı. Hafif ağrıları olan Ekuban ile yeni transfer Messias da kontenjan nedeniyle kadroya giremedi.