Okay Yokuşlu asist yaptı, Celta Vigo kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında milli oyuncu Okay Yokuşlu'nun formasını Celta Vigo, Sevilla'yı konuk etti.

Balaidos Stadyumu'nda oynanan maçta Celta Vigo, 23. dakikada Youssef En Nesyri'nin attığı golle 1-0 geri düşmesine karşın rakibini 2-1 mağlup ederek 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Celta Vigo'ya galibiyeti getiren goller Iago Aspas ve Pione Sisto'dan geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Okay Yokuşlu, Sisto'nun Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golünde asist yapan isim oldu.