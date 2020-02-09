Zirvede fırtına var

VAR'LA

NWAKAEME

FOBİSİ

BİTTİ

Maç boyunca tekme yiyen Sörloth, 90+2'de isyan edince kırmızı kart gördüPENALTI golüyle takımını rahatlatan kaptan Jose Sosa, ilk yarıda zorlandıklarını itiraf etti. Arjantinli oyuncu, golden sonra dengenin kendilerinden yana olduğunu belirtirken "2. yarıda oyun bizim elimizdeydi. Golden sonra rakip boş alanlar bıraktı. Bunu da kullandık. Buraya kadar savaşarak geldik. Şampiyonluk için savaşmamız lazım. Şampiyonluk ismini verebilmek için daha çok erken" ifadelerini kullandı.TRABZONSPOR'UN kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde G.Birliği'nden Nadir'in ayağını fazla kaldırarak Hüseyin'e yaptığı müdahaleye VAR'dan uyarı geldi. Hakem Hüseyin Göçek, incelemenin ardından beyaz noktayı gösterdi. Karara tepki gösteren Gençlerbirliği oyuncuları Erdem Özgenç ve yedek kulübesinde bulunan Ahmet Oğuz sarı kart gördü. Topun başına geçen Sosa, ağları sarstıBORDOmavililerin ikinci golünü kaydeden Nwakaeme, kendisine asist yapan takım arkadaşı Sörloth'a övgüler yağdırdı. Nwakaeme, "Sörtloth çok iyi bir santrfor. Hava toplarında, bire birde harika. Bizimle olması, birlikte oynamamız çok güzel. Bana da saha içinde çok büyük yardımları oluyor. Bizim için çok kritik bir galibiyet oldu. Kazandığımız için çok mutluyum" dedi.dünkü galibiyetle Ankara'da Gençlerbirliği'ne karşı 8 yıllık kazanamama serisini de sona erdirdi. Başkent'te rakibiyle 3 Aralık 2012'den sonra oynadığı 5 maçta da yüzü gülmeyen (2M, 3B) bordo-mavililer, uzun aradan sonra fobisini yenmeyi başardı.BORDO-mavili ekipte, ligde ilk kez 11'de sahaya çıkan Guilherme'ye ilk yarıda hocasından kısa mesaj geldi! Teknik direktör Hüseyin Çimşir, kenarda ısınan bir oyuncusuyla Guilherme'ye kağıt gönderdi. Tecrübeli oyuncu da notu okuduktan sonra geri verdi. Çimşir, daha önce Trabzonspor'un kupada Denizlispor ile oynadığı mücadelede de Ndiaye'ye not yazmıştı.Bu sezon deplasmanda ilk kez skora katkı yapan Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, ligde 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.