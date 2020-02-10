Aykut Kocaman Konyaspor'a veda etti

2018-2019 sezonunun ilk devresi bitmeden Rıza Çalımbay'ın yerine 3. kez İttifak Holding Konyaspor'un başına getirilen Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı. Tecrübeli hocanın, bu sezon 21 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet alması ve evinde sadece 1 kez kazanması
ayrılıkta önemli rol oynadı. Kulüp, ayrılığı şu açıklamayla duyurdu: "Aykut Kocaman kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyasporumuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk futbolunun önemli isimlerinden biridir. İsmi her zaman saygıyla yad edilecektir."