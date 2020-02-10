Aykut Kocaman Konyaspor'a veda etti

BUGÜN NELER OLDU

2018-2019 sezonunun ilk devresi bitmeden Rıza Çalımbay'ın yerine 3. kez İttifak Holding Konyaspor'un başına getirilen Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı. Tecrübeli hocanın, bu sezonayrılıkta önemli rol oynadı. Kulüp, ayrılığı şu açıklamayla duyurdu: