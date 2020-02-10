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'nin yıldız oyuncusu 'ye İtalya'dan dev talip

'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği ve oynadığı futbolla sarı lacivertlilerin en önemli hücum silahlarından biri haline gelen için İtalya'dan talip çıktı.

Giriş Tarihi: 10.2.2020 18:44 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 18:57 ABONE OL
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Vedat Muriqi'ye İtalya'dan dev talip

Süper Lig'de geride kalan 21 haftada 38 puan toplayan ve 6. sırada bulunan 'de, Kosovalı oyuncu gösterdiği performans ile Avrupa'nın önde gelen takımlarını peşine taktı. Vedat Muriqi için son talip İtalya'dan.

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Vedat Muriqi'ye İtalya'dan dev talip
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