Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Vedat Muriqi'ye İtalya'dan dev talip

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği ve oynadığı futbolla sarı lacivertlilerin en önemli hücum silahlarından biri haline gelen Vedat Muriqi için İtalya'dan talip çıktı.
Giriş Tarihi: 10.2.2020 18:44Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 18:57ABONE OL
Süper Lig'de geride kalan 21 haftada 38 puan toplayan ve 6. sırada bulunan Fenerbahçe'de, Kosovalı oyuncu Vedat Muriqi gösterdiği performans ile Avrupa'nın önde gelen takımlarını peşine taktı. Vedat Muriqi için son talip İtalya'dan.