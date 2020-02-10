Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Vedat Muriqi'ye İtalya'dan dev talip

Süper Lig'de geride kalan 21 haftada 38 puan toplayan ve 6. sırada bulunan Fenerbahçe'de, Kosovalı oyuncu Vedat Muriqi gösterdiği performans ile Avrupa'nın önde gelen takımlarını peşine taktı. Vedat Muriqi için son talip İtalya'dan.