Harekât başlıyor

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ÖZTÜRK

BUGÜN NELER OLDU

* Feneryönetimi, Alanyaspor maçında verilmeyen penaltının ardından hakkını yasal yollardan aramak için harekete geçiyor. TFF nezdinde sorumluların cezalandırılması için düğmeye basılacak.* TFF ve MHK'den acil toplantı talep edecek olan yönetim, hakem Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat'ın sezon sonuna kadar dinlendirilmesini isteyecek.* Taraftarın sosyal medyada dillendirdiği "Ligden çekilme" kararını tüzüğe göre tek başına alamayan yönetim bu konuyla ilgili adım atılıp atılmaması konusunda kulübün önde gelen isimlerinin görüşlerini alacak.* Fenerbahçeli Hukukçular Derneği karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat için 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 257. Maddesi uyarınca ''Görevi kötüye kullanma'' suçu kapsamında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.