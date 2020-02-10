İstenmeyen adamlar gittikleri yerde coştu

Gol yollarında başarısız olan Fenerbahçe geçen yıl da aynı sıkıntıyı yaşamıştı… Takımın saç-baş yolduran golcüleri gittikleri yerlerde klaslarını konuşturdu.verdiler. Sahada 8657 dakika kalan oyuncular her 120 dakikada bir skoru değiştirmeyi başardı.Monaco'da 1056 dakikada 8 gol atıp, 7 gol pası verirken,Swansea'de 2597 dakikada 12 gol attı ve 4 asist yaptı., Olympiakos'da 1577 dakikada 8 gol atıp 13 asistle en büyük çıkış yakaladı., Granada'da 1822 dakikada 6 gol, 6 asist yaptı.iseFenerbahçe, Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğutarihinden bu yana geride kalanO da bu sezonun ilk iki haftası olarak kayıtlara geçti. Kanarya, bu dönem içerisinde 3 kez 17. sıraya, 1 kez de 16.'lığa gerilerken, 7 haftayı ise 15. olarak geçirdi. Bu sezon 1 ila 6. sıralarda gidip gelen sarılacivetliler,

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