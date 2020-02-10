İstenmeyen adamlar gittikleri yerde coştu

Gol yollarında başarısız olan Fenerbahçe geçen yıl da aynı sıkıntıyı yaşamıştı… Takımın saç-baş yolduran golcüleri gittikleri yerlerde klaslarını konuşturdu. Slimani, Frey, Ayew, Valbuena ve Soldado toplamda 111 maça çıkarken 39 gol attılar ve 33 gol pası
verdiler. Sahada 8657 dakika kalan oyuncular her 120 dakikada bir skoru değiştirmeyi başardı. Slimani,
Monaco'da 1056 dakikada 8 gol atıp, 7 gol pası verirken, Ayew,
Swansea'de 2597 dakikada 12 gol attı ve 4 asist yaptı. Valbuena
, Olympiakos'da 1577 dakikada 8 gol atıp 13 asistle en büyük çıkış yakaladı. Soldado
, Granada'da 1822 dakikada 6 gol, 6 asist yaptı. Frey
ise Nürnberg'de 1605 dakikada 5 gol attı, 3 asist yaptı.
ZİRVEYİ UNUTTU
Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğu 4 Haziran 2018
tarihinden bu yana geride kalan 55 haftanın sadece ikisini liderlik koltuğunda geçirdi.
O da bu sezonun ilk iki haftası olarak kayıtlara geçti. Kanarya, bu dönem içerisinde 3 kez 17. sıraya, 1 kez de 16.'lığa gerilerken, 7 haftayı ise 15. olarak geçirdi. Bu sezon 1 ila 6. sıralarda gidip gelen sarılacivetliler, Koç başkanlığında 22 galibiyet, 18 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı ve yediği 68 gole, 84 gol ile cevap verdi.