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kafilesi İstanbul'a ulaştı: maçına hazırız

Kulübü Başkanı Volkan Can, yoğun kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 3 gün kaldıkları ancak İstanbul'a döndüklerini ve çeyrek finalinde yarın 'yle karşılaşacakları rövanş maçına hazır olduklarını söyledi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 10.2.2020 22:21 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 22:24 ABONE OL
Kırklarelispor kafilesi İstanbul'a ulaştı: Fenerbahçe maçına hazırız

Volkan Can yaptığı açıklamada, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon karşılaşması için gittikleri Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a gecikmeli geldiklerini belirtti.

Başkan Volkan Can, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe ile ikinci kez karşılaşacağımız için heyecanlıyız. Yoğun kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 3 gün kaldık. Uçaklar sürekli ertelendi. Maça yetişememe ihtimaline karşı durumu TFF'ye bildirmiştik ancak hava muhalefetinin ardından uçağımız Trabzon'dan havalanarak İstanbul'a ulaştı. Yarınki Fenerbahçe maçına hazırız."

Can, tarihlerinde ilk kez kupada Fenerbahçe ile karşılaşma başarısını gösterdiklerinden dolayı mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.

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Kırklarelispor kafilesi İstanbul'a ulaştı: Fenerbahçe maçına hazırız
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