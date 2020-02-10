Madem öyle işte böyle

asımpaşa

Zirvedekı 4 takımın puan kaybettiği haftada Galatasaray fırsatı tepmedi ve fikstür avantajını 5 maçlık galibiyet serisiyle değerlendirdi. Kdeplasmanında sezonun en rahat futbolunu ortaya koyan sarı-kırmızılılarda ilk golü hazırlayan, üçüncü golde asisti yapan Mariano ve Falcao'nun yokluğunu aratmayan Adem Büyük, iki golde ön plana çıkan isimlerdi. 4-2-3-1 sisteminde Lemina-Seri ikilisi orta sahada ağır basıyor, Belhanda'dan daha gerçek 10 numara olan Emre Akbaba her maç skora etki ediyor, Feghouli de yavaş yavaş form tutuyor. VAR'DAN gelen doğru iki uyarı ile 41. dakikada skoru 3-0'a taşıyan Galatasaray ikinci yarıda tempoyu düşürdü. Kaleci Fatih, orta saha Aytaç ve sağ açık Quaresma dışında ilk 11'i yeni transferlerden oluşan Kasımpaşa'yı kümede tutmak için yeni hocası Fuat Çapa'nın işi çok zor, bu da dünün son notu.21. dakikada Emre Akbaba'nın röveşatasında topu eliyle kesen Hadergjonaj'ın hamlesine penaltı kararı çıktı. Sarıkırmızılılar, bu sezon 8. defa beyaz noktaya giderken top 7. kez ağlarla buluştu. Aslan bu sezon en çok penaltı golü atan takım olarak yoluna devam ediyor. Ayrıca Kasımpaşa da en çok penaltı golü yiyen (8) takım durumunda.Sarı-kırmızılıların üçüncü golünde VAR katkısı geldi… G.Saray, Adem Büyük ile ağları bulurken, hakem Mete Kalkavan ofsayt kararı verdi. Pozisyonun devamında ise VAR'dan gelen uyarı ile Adem'in ofsayt durumunda olmadığı hakem Kalkavan'a iletildi ve Aslan 41. dakikada gecikmeli de olsa skoru 3-0'a getirdi.Maçın kahramanı Adem Büyük, rakiplerine mesaj yolladı: "G.Saray, Türkiye'nin en büyük camiası. Zirveye yakışan tek takım Galatasaray'dır. Biz zirveye yaklaştıkça ayakları titremeye başlamıştır, daha da çok hissedecekler zamanla."