Mustafa Cengiz’den Ali Koç’a yaylım ateş

Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz şunları söyledi: "Ben genelde maç sonundavermiyorum. Rakibe saygı, oynanan futbola saygı açısından pek konuşmuyorum. Olaylar öyle bir hale geldi ki bu konuşmayı yapmak zorunda kaldım.Bunlar bizim kardeşimiz, dayımız, eniştemiz. Sadece renkler bizi ayırt ediyor. Bu bir savaş değil, biz düşman değiliz. Tüm söylemlerimizle, toplumunolması gereken futbolu nefret haline getirmeyelim.İnsanları kendi başarısızlıklarımız için sokağa dökmek gibi söylemlerden kaçınalım.O başkan gülüyormuş... Allah onu ağlatmasın... Dilerim ki G.Saray rekabetinden başka bir şey onu ağlatmasın. Hem gülüyorsun hem de her gün TV'lere çıkıp ağlıyorsun. Geçen yıl, sadece 8 kulübün imzaladığı bir bildiri yayınlandı. Bunu imzalayan başrollerden birisinin hakemlerden şikâyet etmesini anlamıyorum.'Hakemler de insandır, hata yapabilir diyen siz, şimdi ne oldu da böyle konuşuyorsunuz? Hakemler başka bir varlığa mı dönüştü? 'Hata yapabilir, insandır' diye bildiri imzalıyorlar şimdi çıkıp vatan haini ilan ediyorlar.Diğer başkanları da ikna etsinler ben buluşmaya varım. TV'ye çıkmayı çok seviyor bazı başkanlar, neredeyse bazı başkanlar haber bültenlerini sunacak. Muhabirler elinizden ekmek gidebilir dikkatli olun.Cengiz tarihi derbi için de "Bakın kazanırız ya da kaybedebiliriz. Az hatayla, adil, dostça bir mücadele olsun. Kazanmaya gideceğiz" dedi.

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