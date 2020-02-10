Mustafa Cengiz’den Ali Koç’a yaylım ateş

Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz şunları söyledi: "Ben genelde maç sonunda beyanat
vermiyorum. Rakibe saygı, oynanan futbola saygı açısından pek konuşmuyorum. Olaylar öyle bir hale geldi ki bu konuşmayı yapmak zorunda kaldım. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Kasımpaşa...
Bunlar bizim kardeşimiz, dayımız, eniştemiz. Sadece renkler bizi ayırt ediyor. Bu bir savaş değil, biz düşman değiliz. Tüm söylemlerimizle, toplumun deşarj
olması gereken futbolu nefret haline getirmeyelim.
ALLAH ONU AĞLATMASIN
İnsanları kendi başarısızlıklarımız için sokağa dökmek gibi söylemlerden kaçınalım. Savaş yapmıyoruz.
O başkan gülüyormuş... Allah onu ağlatmasın... Dilerim ki G.Saray rekabetinden başka bir şey onu ağlatmasın. Hem gülüyorsun hem de her gün TV'lere çıkıp ağlıyorsun. Geçen yıl 17 kulüp adına
, sadece 8 kulübün imzaladığı bir bildiri yayınlandı. Bunu imzalayan başrollerden birisinin hakemlerden şikâyet etmesini anlamıyorum.
VATAN HAİNİ Mİ OLDULAR?
'Hakemler de insandır, hata yapabilir diyen siz, şimdi ne oldu da böyle konuşuyorsunuz? Hakemler başka bir varlığa mı dönüştü? 'Hata yapabilir, insandır' diye bildiri imzalıyorlar şimdi çıkıp vatan haini ilan ediyorlar. Siz önce devlet kurumlarına, bakanlarına tepki göstereceksiniz, sonra devlet babaya teşekkür edeceksiniz. Devlet, babadır ama önce tepki, sonra teşekkür olmaz."
NEREDEYSE HABER BÜLTENLERİNİ SUNACAKLAR
Diğer başkanları da ikna etsinler ben buluşmaya varım. TV'ye çıkmayı çok seviyor bazı başkanlar, neredeyse bazı başkanlar haber bültenlerini sunacak. Muhabirler elinizden ekmek gidebilir dikkatli olun.
KADIKÖY'E KAZANMAYA GİDİYORUZ
Cengiz tarihi derbi için de "Bakın kazanırız ya da kaybedebiliriz. Az hatayla, adil, dostça bir mücadele olsun. Kazanmaya gideceğiz" dedi.