Sivasspor cepten yiyor

Zirve yarışındaki iki ekibi karşı karşıya getiren maçta Demir Grup Sivasspor, taraftarının büyük desteğiyle çıktığı maçta Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. -9 derecelik dondurucu soğukta oynanan mücadelede ilk yarı golsüz geçildi. Kar yağışının etkisini artırdığı ikinci yarıda Başakşehir, 66'da Demba Ba ile öne geçti.
Bu gol sonrası baskısını artıran Yiğido, özellikle son 15 dakikada çok sayıda pozisyon yakaladı. 80. dakikada Papp'ın soldan ceza alanına ortasında zor bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Yatabare, skorda eşitliği sağladı.
Uzatma anlarında Mert Hakan'ın iki sert şutunu ise kaleci Mert Günok çelmeyi başardı.
Sahadan bir puanla ayrılıp maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükselen Demir Grup Sivasspor, son 3 haftada toplamda 7 puan kaybederek adeta eridi.
Medipol Başakşehir ise
zirve fırsatını tepti.
'TRABZONSPOR'U İYİ BİLİRİM'
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir karşısında iyi oynadıkları belirterek, "Rahatlıkla galip gelebilirdik ancak çok pozisyon harcadık.
Haftaya oynayacağımız Trabzonspor'u ve atmosferi iyi biliyorum. Tam kadro gidersek sorun yok" dedi. Bu arada dünkü karşılaşmada Barış ve Fernando sakatlanarak oyundan çıktı.
PENALTI TARTIŞMASI
71'de Yasin Öztekin'in ceza sahası içinde ortalamak istediği top, önüne doğru kayan Clichy'nin kolunun altında kaldı. Sivas cephesi uzun süre penaltı itirazında bulundu ancak hakem Halis Özkahya 'devam'
dedi, VAR'dan da uyarı gelmedi.
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Evindeki son iki maçtan (Ç.Rize ve Başakşehir) beraberlikle ayrılan Sivasspor, bu sezon ilk kez sahasında üst üste puan kaybetti.
BİR GÖRÜŞ
FATİH DOĞAN: BİRLİKTE ÜZÜLDÜLER!
Zirvede
Sivas-Başakşehir 'kardeş payı' yaptı. Ancak 1'er puan almanın mutluluğu yerine 2 puan kaybetmenin acısısını paylaştılar. Buz gibi havada yerden ısıtmalı zeminde her iki takım da kazanmak adına elinden geleni yaptı. Savunma, geçişler, ataklar ve tempo açısından oyuncular iyi niyetliydi. Sakatlanıp çıkana kadar da olsa Fernandao'nun Sivas için lokomotif bir isim olduğu hissedildi. Maç Başakşehir'in Demba Ba'yla bulduğu 1-0'lık skorla bitse adil bir sonuç olmazdı. Sivas'ın en iyisi Mert Hakan'ın 62'de direkten dönen şutu, haftalardır pozisyon harcama makinesine dönen Yatabare'nin kafa golü güzel oyunu hak ettiği sonuca getirdi. Mert Günok'un adaşının hamleleriyle sonlardaki kurtarışları da değerliydi.
İki takım da sevinmekle üzülmek arasında arafta kaldı diyebiliriz. Bence ikisi de zirve yarışında yara aldı.