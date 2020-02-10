Sivasspor cepten yiyor

TRABZONSPOR'U

irvede

Zirve yarışındaki iki ekibi karşı karşıya getiren maçta Demir Grup Sivasspor, taraftarının büyük desteğiyle çıktığı maçta Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. -9 derecelik dondurucu soğukta oynanan mücadelede ilk yarı golsüz geçildi.Bu gol sonrası baskısını artıran Yiğido, özellikle son 15 dakikada çok sayıda pozisyon yakaladı.Uzatma anlarında Mert Hakan'ın iki sert şutunu ise kaleci Mert Günok çelmeyi başardı.Medipol Başakşehir isezirve fırsatını tepti.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir karşısında iyi oynadıkları belirterek,Haftaya oynayacağımız Trabzonspor'u ve atmosferi iyi biliyorum. Tam kadro gidersek sorun yok" dedi. Bu arada dünkü karşılaşmada Barış ve Fernando sakatlanarak oyundan çıktı.71'de Yasin Öztekin'in ceza sahası içinde ortalamak istediği top, önüne doğru kayan Clichy'nin kolunun altında kaldı. Sivas cephesi uzun süre penaltı itirazında bulundu ancak hakem Halis Özkahyadedi, VAR'dan da uyarı gelmedi.Evindeki son iki maçtan (Ç.Rize ve Başakşehir) beraberlikle ayrılan Sivasspor, bu sezon ilk kez sahasında üst üste puan kaybetti.Sivas-Başakşehir 'kardeş payı' yaptı. Ancak 1'er puan almanın mutluluğu yerine 2 puan kaybetmenin acısısını paylaştılar. Buz gibi havada yerden ısıtmalı zeminde her iki takım da kazanmak adına elinden geleni yaptı. Savunma, geçişler, ataklar ve tempo açısından oyuncular iyi niyetliydi. Sakatlanıp çıkana kadar da olsa Fernandao'nun Sivas için lokomotif bir isim olduğu hissedildi. Maç Başakşehir'in Demba Ba'yla bulduğu 1-0'lık skorla bitse adil bir sonuç olmazdı. Sivas'ın en iyisi Mert Hakan'ın 62'de direkten dönen şutu, haftalardır pozisyon harcama makinesine dönen Yatabare'nin kafa golü güzel oyunu hak ettiği sonuca getirdi.İki takım da sevinmekle üzülmek arasında arafta kaldı diyebiliriz. Bence ikisi de zirve yarışında yara aldı.