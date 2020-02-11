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ZTK , hangi kanalda canlı izlenecek? Fenerbahçe Kırklarelispor maçı canlı yayın kanalı

ikinci maçında , sahasında 'u ağırlayacak. İlk karşılaşmada 3-0'lık skorla avantaj sağlayan sarı lacivertliler, Kırklarelispor'u eleyerek yarı finale adını yazdırmak istiyor. Deplasman ekibi de bir sürprize imza atarak Fenerbahçe'yi kupanın dışına itmek için sahada yer alacak. Zorlu geçmesi beklenen mücadele yaklaştıkça, 'Fenerbahçe Kırklarelispor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Kırklarelispor , hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve merak edilen bütün detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 15:30 ABONE OL
Fenerbahçe Kırklarelispor ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Fenerbahçe Kırklarelispor maçı canlı yayın kanalı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Kırklarelispor'u ağırlamaya hazırlanıyor. İlk karşılaşmada 3-0'lık skorla kendisine avantaj sağlayan Ersun Yanal'ın öğrencileri, kendi sahasında oynayacağı karşılaşma ile birlikte yarı finale adını yazdırmak istiyor. Deplasman ekibi olan Kırklarelispor da Fenerbahçe karşısında bir sürprize imza atmak için sahada yer alacak.

FENERBAHÇE KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Ziraat Türkiye Kupa Çeyrek Final rövanş karşılaşması yaklaşırken, 'Fenerbahçe Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı.

Haberimizden, muhtemel 11'ler, FB Kırklareli canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Fenerbahçe Kırklarelispor ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Fenerbahçe Kırklarelispor maçı canlı yayın kanalı
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