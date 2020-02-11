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- maçı tekrar edilecek mi? toplanıyor...

, ’in 19. haftasında oynanan maçında yaşanan bir pozisyondan dolayı Beşiktaş’ın yaptığı kural hatası itirazını görüşmek üzere olağanüstü toplantı kararı aldı. yetkililerinin Perşembe günü toplanması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 13:19 ABONE OL
Göztepe - Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi? TFF toplanıyor...

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe – Beşiktaş maçı, 2-1'lik skorla Göztepe'nin üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Söz konusu maçta siyah beyazlı takım, Hakem Hüseyin Göçek'in kural hatası yaptığı gerekçesiyle itirazda bulunmuş ve maçın tekrar edilmesi için başvuru yapmıştı. TFF, bu itirazı görüşmek için Perşembe günü toplanma kararı aldı. Toplantıdan Göztepe – Beşiktaş maçı için kesin kararın çıkması bekleniyor.

NELER YAŞANMIŞTI?
Göztepe - Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek'in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü.

Merkez Hakem Kurulu, geçtiğimiz hafta Göztepe - Beşiktaş maçının hakemi Hüseyin Göçek'i Trabzonspor - Gençlerbirliği maçının orta hakemi olarak atamıştı.

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Göztepe - Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi? TFF toplanıyor...
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