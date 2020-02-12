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, Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala ile anlaştı

Hasan Ali Kaldırım'ın sezonun büyük bölümünü sakat geçirmesi sebebiyle bu bölgede aradığı katkıyı bulmakta zorlanan , Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Demokratik Kongolu sol bek Fabrice N'SAkala ile anlaşma sağladı.

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Fenerbahçe, Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala ile anlaştı

Fenerbahçe, yaklaşık 6 aydır devam eden sol bek problemini sezon sonunda çözüyor…

Sarı-lacivertlilerin Alanyaspor'un Demokratik Kongolu sol beki Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yönetim, devre arası transferinin son gününde de 29 yaşındaki oyuncu için Güney ekibi ile temas kurmuş ancak hocası Erol Bulut'tan onay çıkmayınca transfer gerçekleşmemişti.

N'Sakala, 2016 sezonunda Anderlecht'ten kiralık olarak Alanya'ya transfer olmuş, 2017 yılında oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Oyuncunun mukavelesi 30 Haziran 2020'de sona erecek.

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Fenerbahçe, Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala ile anlaştı
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