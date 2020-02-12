Kupada ilk bilet Fenerbahçe’nin

Kırklareli taraftarı maça büyük ilgi gösterdi. Yeşil-beyazlılar yaklaşık 15 otobüs ile Kadıköy'e geldi ve deplasman tribünündeki yerini aldı. Fenerbahçe de satışa çıkan tüm biletler satıldığı için taraftara teşekkür etti ancak kombine sahipleri gelmeyince tribünde büyük boşluklar oluştu.Hasan Ali uzun sakatlığın ardından Kırklareli maçıyla sahalara döndü. En son 6 Aralık 2019 tarihindeki G.Birliği maçında forma giyen milli sol bek 46'da Tolga Ciğerci'nin yerine girip 68 günlük özlemi bitirdi.Falette ilk kez 11'de sahaya çıktı. Lisansı çıkarıldıktan sonra Kırklareli deplasmanında sonradan oyuna giren Gineli, dün Rami ile birlikte stoper ikilisiydi.Deniz Kırklareli ile oynanan ilk maçta olduğu gibi dün de sol bekte forma giydi. 58'de yerini genç Muhammed'e bıraktı.Mehmet Ekici, Emre kadroda olmadığı, Ozan Tufan ile Hasan Ali Kaldırım da yedek soyunduğu için maça kaptan olarak çıktı.Gol orucunu Kayserispor'u 2-0 yendikleri kupa maçında bozan Mevlüt Erdinç, sonrasında çıktığı iki Kırklareli maçında da toplam 3 gol attı.;Fenerbahçeli futbolcular dün sahaya "Türk futbolu için uyanma zamanı" yazılı bir pankart ile çıktı. Sarı-lacivertli kulübün prosedüre uymadığı ve izinsiz olarak bu pankartla sahaya çıktığı için Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi bekleniyor.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kırklareli maçı sonrası ilk kez görev verdiği 19 yaşındaki Muhammed özelinde Türk futbolunun önemli sorununa parmak bastı:Ferdi genç bir oyuncu, Vedat da yaşlı değil. Ozan ve Altay da genç. Bunlar endüstriyel futbol hamleleri. Fenerbahçe'nin kendi yetiştirdiği oyuncular da olması gerekiyor.Türk futbolunda deniz bitti, kara göründü. Her takım bu sorunlarla uğraşıyor. Sadece federasyon değil, umarım bütün kurumlar bir proje içine girer."Fenerbahçe'nin devre arasındaki tek transferikarşılaşma sonrası "Taraftarın önünde ilk kez 11'de olmak güzeldi. İyi bir takımız, ben de oynamaya geldim. Sahada olduğum sürece en iyisini yapacağım" diye konuştu.TFF, Alanya maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'u 38. madde uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk etti. Özsoy, "3 atsak 4 yedireceklerdi. Koltuklarında rahatça oturuyorlar şimdi ama bunları yanlarına bırakmayacağız" açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

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