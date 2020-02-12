Mbaye Diagne ile ilgili sürpriz gelişme! Karar verildi

Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekiplerinden Club Brugge'e kiralık olarak gönderdiği golcü futbolcu Mbaye Diagne ile ilgili sürpriz gelişmeler yalanmaya devam ediyor. Son olarak Galatasaray ile Club Brugge'ü karşı karşıya getiren yıldız futbolcu geçtiğimiz hafta sarı-kırmızılıların antrenmanını ziyaret etmişti. Galatasaray'da idmanlara devam etmesi beklenen Diagne ile ilgili Club Brugge kararını verdi. İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 12.2.2020 15:58Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 15:59ABONE OL
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan toplamda 13 milyon euroya transfer ettiği Mbaye Diagne sezon başında Belçika'nın Club Brugge'e takımına kiralanmıştı. Burada istenmeyen adam ilan edilen yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.