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ile ilgili sürpriz gelişme! Karar verildi

'ın sezon başında ekiplerinden 'e kiralık olarak gönderdiği golcü futbolcu ile ilgili sürpriz gelişmeler yalanmaya devam ediyor. Son olarak Galatasaray ile Club Brugge'ü karşı karşıya getiren yıldız futbolcu geçtiğimiz hafta sarı-kırmızılıların antrenmanını ziyaret etmişti. Galatasaray'da idmanlara devam etmesi beklenen Diagne ile ilgili Club Brugge kararını verdi. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.2.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 15:59 ABONE OL
Mbaye Diagne ile ilgili sürpriz gelişme! Karar verildi

'ın Kasımpaşa'dan toplamda 13 milyon euroya transfer ettiği sezon başında 'nın 'e takımına kiralanmıştı. Burada istenmeyen adam ilan edilen yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Mbaye Diagne ile ilgili sürpriz gelişme! Karar verildi
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