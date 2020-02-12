Mbaye Diagne ile ilgili sürpriz gelişme! Karar verildi

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan toplamda 13 milyon euroya transfer ettiği Mbaye Diagne sezon başında Belçika'nın Club Brugge'e takımına kiralanmıştı. Burada istenmeyen adam ilan edilen yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.