Real Madrid efsanesi Iker Casillas'tan sürpriz karar

Portekiz Ligi takımlarından Porto'da forma giyen İspanyol eldiven Iker Casillas, futbol kariyerini noktalamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon geçirdiği kalp krizinin ardından futbola ara veren tecrübeli file bekçisiyle ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.

İspanya basınından Cadena Ser'in haberine göre Real Madrid'in sembol isimlerinden olan Casillas, federasyon başkanlığı için aday olacağını Yüksek Spor Konseyi'ne bildirdi.

Real Madrid altyapısında yetişen ve uzun yıllar eflatun-beyazlı ekibin formasını terleten Casillas, 2015 yılında sürpriz bir kararla Portekiz ekibi Porto'ya transfer olmuştu. Burada çıktığı bir antrenmanda kalp krizi geçirerek futbol camiasını şoke eden deneyimli eldiven, bir süreliğine kariyerine ara vermişti.