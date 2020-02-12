Trabzonspor'dan şut fırtınası

Trabzonspor, Süper Lig'de 41 puanla ikinci sırada yer alıyor. 1 maçı eksik olan bordo-mavili ekip ligin gizli lideri konumunda. Karadeniz temsilcisi, pazar günü sahasında lider Sivasspor'u yenerse maç eksiğine rağmen zirvenin yeni sahibi olacak.

Ligin ikinci yarısına Hüseyin Çimşir yönetiminde başlayan Trabzonspor, Ünal Karaman'la yakaladığı çıkışı sürdürüyor. İkinci yarıda Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni yenerek 3'te 3 yapan Trabzonspor'un başarısında 40 yaşındaki teknik adamın oyun anlayışı büyük rol oynadı.

Trabzonspor, ligin ikinci yarısında kazandığı tüm maçlarda en az 15 şut çekti. Bordo-mavililer Kasımpaşa karşısında 15, Fenerbahçe maçında 16, Gençlerbirliği mücadelesinde ise 15 şut gönderdi rakip kaleye. Bu maçlarda toplamda 10 gol atan Hüseyin Çimşir'in öğrencileri 1 gol yedi.

Öte yandan Trabzonspor, kazandığı bu karşılaşmalarda pas yüzdesi olarak 75'in altına inmedi.

Karadeniz temsilcisi, Hüseyin Çimşir geldikten sonra sadece kupada Denizlispor'a mağlup oldu ancak turu geçmesini bildi.