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, Ajax'tan 'i transfer etti

ekibi , Hollanda temsilcisi Ajax'tan Faslı kanat oyuncusu 'i kadrosuna kattı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 14.2.2020 02:22 ABONE OL
Chelsea, Ajax'tan Hakim Ziyech'i transfer etti

Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Ziyech'in transferi için Chelsea ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Ziyech'in sezon sonuna kadar Ajax forması giymeye devam edeceği ve 1 Temmuz'dan itibaren Chelsea kadrosuna dahil olacağı belirtildi.

Chelsea'nin bu transfer için bonuslarla birlikte 44 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Kariyerine Hollanda ekibi Heerenveen'de başlayan Ziyech, Ajax'ın yanı sıra aynı ülkede Twente'de de görev yaptı. Faslı milli futbolcu, 2016'dan bu yana forma giydiği Ajax'ta 160 resmi maça çıktı ve 49 gol kaydetti.

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Chelsea, Ajax'tan Hakim Ziyech'i transfer etti
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