Lucescu'dan Beşiktaş'a milyonlar gelebilir!

Beşiktaş'ta 'üst akıl' olarak göreve geleceği açıklanan Rumen futbol adamı, bulacağı genç oyuncularla Kartal'ı maddi olarak rahatlatacak. Kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi beklenen Lucescu ile siyah-beyazlıların transfer politikası değişecek. İşte Mircea Lucescu hakkındaki tüm detaylar...



YETENEK AVCISI OLACAK

Beşiktaş Yönetimi'nin 'danışman' sıfatıyla göreve getirmek üzere bir süredir görüşme halinde olduğu Mircea Lucescu, İstanbul'a gelmek için artık geri sayıma geçti. Siyah-beyazlı kulüple prensip anlaşmasına varan ancak henüz imza atmayan 74 yaşındaki Rumen teknik adamın, Beşiktaş için 'yetenek avcılığı' yapması bekleniyor.



ONAY MAKAMI OLACAK

Göreve gelir gelmez futbolcu tarama sisteminde önemli değişikliklere giderek bu departmanı uluslararası seviyeye çekmek için kolları sıvayan Beşiktaş Yönetimi, Mircea Lucescu'yu genç yeteneklerin keşfedilmesi konusunda onay makamı olarak kullanmak istiyor. Türkiye'de sportif direktörlük makamlarının çok işe yaramadığı yönünde görüş birliğine varan yönetim bu nedenle Lucescu'dan farklı bir şekilde yararlanmayı planlıyor.



TEKNİK KONULARA KARIŞMAYACAK

Siyah-beyazlı kulüpte transferde son sözü ise yönetim kurulu söyleyecek. Beşiktaş Yönetimi ayrıca Lucescu ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı teknik konularda karşı karşıya getirmeyecek. Saha içi, tesisler ve soyunma odasını tamamen Sergen Yalçın'a teslim eden siyah-beyazlılar, Lucescu'yu profesyonel danışman gibi kullanacak.



BEŞİKTAŞ'I DA AÇIKLADI

Öte yandan İtalyan basınında futbola geri dönüp dönmeyeceği sorulan Lucescu, "Evet muhtemelen futbola geri dönüyorum. Beşiktaş'a danışman, teknik direktör olarak yardım edeceğim. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşmem var. Bunun sonrasında kabul edip etmediğimi göreceğiz" sözlerini kullandı.



ASTRONOMİK RAKAMLARA SATTIRDI

Shakhtar'ı çalıştırdığı dönemde Ukrayna kulübüne Brezilya'dan oyuncu bulan ve bunları parlattıktan sonra astronomik rakama satılmasını sağlayan Lucescu bu uygulamayı Beşiktaş'ta da yapacak. Shakhtar'a Fred, A.Teixeira, Fernandinho, Willian ve D.Costa gibi yıldızları kazandıran Luce, aynı sistemi Beşiktaş'ta da uygulayacak.



81 HARCATTI, 300 KAZANDIRDI

Burada önce scout ekibini kuracak olan Rumen futbol adamı, Brezilya pazarına açıldıktan sonra tespit edilen oyuncuları önce Beşiktaş'a kazandıracak ardından yüksek fiyata satılmasını sağlayacak. Lucescu, görev yaptığı 2 yıllık sürede aldırdığı oyunculardan Shakhtar'a 81 milyon euro'luk harcama yaptırıp uzun vadede yaklaşık 300 milyon euro kazandırdı. Fakat Shakhtar'ın yüksek rakamlara transfer edilmesine rağmen kazanç sağlanamadığı isimler de oldu. Ukrayna ekibi, bu oyunculardan ise yaklaşık 64 milyon euro'luk zarar etti.



"SHAKHTAR DÜZENİNİ KUR"

Tüm bu veriler ışığında Mircea Lucescu'nun görev bölümü de hemen hemen belli oldu. Başkan Çebi'nin, "gel bize Shakhtar'da kurduğun düzeni kur" dediği Romanyalı teknik adamın bu fikre sıcak baktığı ve son görüşmenin ardından göreve başlaması bekleniyor.



PLANLARA YARDIM EDECEK

İlk etapta 5-6 ay süreyle kendisini ve mevcut yapının durumunu ölçecek olan 74 yaşındaki Lucescu, bu süreçte yönetimin planlarına yardım edecek.



MAKUL ÖLÇÜLERDE TEKLİF

Bu arada Mircea Lucescu ile henüz parasal konuları konuşmayan Beşiktaş Yönetimi, mali sıkıntılar nedeniyle Rumen teknik adama makul ölçülerde bir teklifte bulunacak.



HEM BÜKREŞ, HEM İSTANBUL

-Görev süresi boyunca hem İstanbul'da hem de Bükreş'te yaşayacak. Türkiye'de yaşama zorunluluğu konulmayacak. Lucescu sağlık testleri için uzun süreli Romanya'da kalması gerekiyorsa kalacak.



SADECE BAŞKANA BAĞLI

-Sadece başkana bağlı danışman olarak görev yapacak.



TRANSFER PLANLAMASI YAPACAK

-Futbol takımımın transfer planlamalarına karışacak. Gidecek-kalacak oyuncular için fikir sunacak.



EN FAZLA PROTOKOL TRİBÜNÜNDE OLACAK

-Yedek kulübesinde, ya da soyunma odasında yer almayacak. En fazla başkanla beraber protokol tribünde olacak.



PAZARLIK VE GÖRÜŞMELERDE YOK

-Transferin tek yetkilisi olmayacak. Oyuncuları bulacak, sunacak, önerecek. Pazarlık ya da menajer işlerine el atmayacak.



150 İSİMLİK YERLİ LİSTESİ

Siyah-Beyazlı Yönetimin Lucescu ismini neden ön plana çıkardığı ise merak konusu olmuştu. Siyah-Beyazlı Yöneticiler, Rumen çalıştırıcının son milli takım döneminde yaptığı projeden çok etkilendi. Genç isimleri milli takım bünyesine kazandıran 74 yaşındaki hocanın elinde 150 yerli kişilik yerli oyuncu listesi bulunuyor.



LUCE'NİN PARLATTIĞI İSİMLER

İşte Mircea Lucescu'nun astronomik fiyatlara sattığı o isimler...

FRED

15 milyon euro'ya geldi, 59 milyon euro'ya gitti.

ALEX TEIXEIRA

6 milyon euro'ya geldi, 50 milyon euro'ya gitti.

FERNANDINHO

7.8 milyon euro'ya geldi, 40 milyon euro'ya gitti.

WILLIAN

14 milyon euro'ya geldi, 35 milyon euro'ya gitti.

DOUGLAS COSTA

8 milyon euro'ya geldi, 30 milyon euro'ya gitti.

HENRIKH MKHITARYAN

5.8 milyon euro'ya geldi, 27.5 milyon euro'ya gitti.

ELANO BLUMER

7.6 milyon euro'ya geldi, 12 milyon euro'ya satıldı.

LUIZ ADRIANO

3 milyon euro'ya geldi, 8 milyon euro'a gitti.

DMYTRO CHYRYNSKYI

Altyapıdan çıkardı 25 milyon euro'ya satıp 15'e geri aldı.

YAROSLAV RAKITSKY

Altyapıdan çıkardı, 10 milyon euro'ya satıldı.

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