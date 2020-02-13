MHK cezayı kesti: 3 isim kadro dışı

Skandal kararlara imza atarak ligin altını üstüne getiren isimlere MHK cezayı kesti. Ümit Öztürk, Serkan Tokat ve Hüseyin Göçek haftayı boş geçti. Halis Özkahya, Denizli-Kayseri maçına VAR hakemi olarak atandı. Cüneyt Çakır 5 yıl sonra Trabzonspor’un iç saha maçına verildi.
Giriş Tarihi: 13.2.2020 01:33Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 02:02ABONE OL
Zirve yarışını yakından ilgilendiren, kritik karşılaşmaların oynanacağı 22. haftanın hakemleri açıklandı. MHK atadıkları ve atamadıklarıyla yine konuşulacak kararlara imza attı.