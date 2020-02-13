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cezayı kesti: 3 isim kadro dışı

Skandal kararlara imza atarak ligin altını üstüne getiren isimlere cezayı kesti. , Serkan Tokat ve haftayı boş geçti. , Denizli-Kayseri maçına VAR hakemi olarak atandı. 5 yıl sonra Trabzonspor’un iç saha maçına verildi.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 01:33 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 02:02 ABONE OL
MHK cezayı kesti: 3 isim kadro dışı

Zirve yarışını yakından ilgilendiren, kritik karşılaşmaların oynanacağı 22. haftanın hakemleri açıklandı. atadıkları ve atamadıklarıyla yine konuşulacak kararlara imza attı.

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MHK cezayı kesti: 3 isim kadro dışı
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