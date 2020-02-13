Milan 1 - 1 Juventus (MAÇ SONUCU)

Milan, İtalya Kupası çeyrek final ilk maçında Juventus'u konuk etti.

TSİ 22.45'te başlayan ve San Siro'da oynanan maçta Milan 61. dakikada Ante Rebic'in attığı golle 1-0 öne geçti.

90. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazanan Juventus bu penaltıyı 90+1'de Cristiano Ronaldo ile değerlendirdi ve taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ronaldo, Juventus formasıyla üst üste 11. maçta gol atma başarısı gösterdi.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 87. dakikada yerini Lucas Paqueta'ya bıraktı.