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1 - 1 (MAÇ SONUCU)

İtalya Kupası'nda çeyrek finalin merakla beklenen eşleşmesinin ilk maçında , 'u konuk etti. ile 'yu karşı karşıya getiren ve San Siro'da oynanan maçta Ante Rebic ile Cristiano Ronaldo'nun (p) karşılıklı golleriyle taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli oyuncu ilk 11'de başladığı maçta 87 dakika sahada kaldı. Rövanş maçı 4 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Giriş Tarihi: 14.2.2020 00:42 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 01:42 ABONE OL
Milan 1 - 1 Juventus MAÇ SONUCU

Milan, İtalya Kupası çeyrek final ilk maçında Juventus'u konuk etti.

TSİ 22.45'te başlayan ve San Siro'da oynanan maçta Milan 61. dakikada Ante Rebic'in attığı golle 1-0 öne geçti.

90. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazanan Juventus bu penaltıyı 90+1'de Cristiano Ronaldo ile değerlendirdi ve taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ronaldo, Juventus formasıyla üst üste 11. maçta gol atma başarısı gösterdi.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 87. dakikada yerini Lucas Paqueta'ya bıraktı.

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Milan 1 - 1 Juventus (MAÇ SONUCU)
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