Sivasspor teknik direkörü Rıza Çalımbay: Yenilmeden elendik, buna çok üzüldüm

Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0'ın rövanşında 1-1 biten maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kupa karşılaşmalarının her zaman sürprizlerle dolu olduğunu ifade etti.

İyi konsantre olunmazsa ters skorlar alınabildiğine dikkati çeken Çalımbay, şöyle konuştu:

"Yenilmeden elendik, buna çok üzüldüm. Burada da golü bulduk. 0-0'ın avantajını korumamız gerekiyordu. İkinci golü mutlaka bulmamız gerekiyordu. Her türlü riske girdik ama şöyle bir şey oldu forvet hattında çok eksiğimiz vardı. Onların yokluğunu hissettik. Yine çevireceğimize inandık iyi pozisyonlar geldi, son vuruşlarda etkili olamadık, elendik. Üzüldük ama önümüzde çok büyük maçımız (Trabzonspor maçı) var. Lig maçlarına konsantre olmamız gerekiyor. Çok güzel şeyler yaparak buralara geldik. Elenmek kimseye başka şeyler düşündürmesin, bu takım çok güzel şeyler yapacaktır. 1-2 hafta içinde eski hüviyetimize döneceğiz, bu maçlardan alınacak dersler var."

Kupa maçlarının daha geniş zamana yayılması gerektiğini belirten Çalımbay, futbolcuya dinlenmesi için en az 72 saat süre verilmesi gerektiğini savundu.

Çalımbay, takımdaki sakat oyuncuların ligdeki Trabzonspor maçına yetişeceğini düşünmediğini dile getirerek, "Orada da puan ve puanlar almak için ne gerekiyorsa yapacağız, o maçın havası bambaşka." dedi.

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