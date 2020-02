Al Belhanda'nı da git Hocam!.



Fatih Terim'in Belhandası'ndan asla vazgeçmeyeceğini, kendi kariyerini riske etme pahasına Belhandası için her şeyi yapacağını defalarca yazmış ve kaç defa "Bırakın, 'Satışa çıkarıldı.. Menajerine kulüp bulması söylendi' laflarını bunların hepsi palavra.. Hepsi Terimci muhabirlerin eline sıkıştırılan ısmarlama haberler" demiştim..

Amaç.. 'İşte satamadık' diye camiayı uyutmak" diye de açıklamıştım.

Ama anlatamadım.

İşte şimdi kanıtlandı.

Cezalı olduğu için ilk on bire koyamadığı, kulübeye de oturtamadığı maçta, Galatasaray'ın nasıl oynadığını göre göre, bile bile, çok kritik, çok önemli Alanya kupa maçında Belhandası'nı gene yanına oturttu ve 82'inci dakikada hem de "Kurtarıcı" olarak sahaya soktu..

Allah, Galatasaray'ı seviyor olmalı ki, Belhandası, onu da, Galatasaray'ı da kurtaramadı.

Ya Maazallah kurtarsaydı?.

O zaman bu Terimci (Aslında içten Fenerli) medya nasıl bir kahraman yaratır, Belhanda inatlı, Belhanda'yı hala adam sanan Fatih Terim'i ve Belhandası'nı öyle bir musallat ederlerdi ki, takımın başına, gelecek sezon da giderdi.

Fatih Terim çok sevdiğim bir aile dostumdur. O Terim'in o Alaçatı olayını nasıl yarattığını hala anlamış değilim..

Ama özel yaşamda hepimizin kusurları var. Aile, kardeşler arasında neler oluyor, dostlar arasında da olur.

Fatih Terim bu ülkede en saydığım, inandığım hocaların başında gelir.. di..

Evet, artık gelmiyor..

Euro 2016 hezimetinde tüm kusur kendisindeyken, suçluyu Milli Futbolcular olarak ilan ve bunun sonucu Türk Futbolculardan nefret eden Terim, Galatasaray'da Milli Marşı okumayı bilen tek futbolcu bırakmamak için elinden geleni yaptı. Sahaya hepsi yabancı onbirlerle çıkmaya başladı.

Hele ikisini, Belhanda ve Feghouli'yi adeta manevi evladı yaptı.

Belhanda'yı oynatmak için kadroda ona rakip kim varsa, harcadı. Başta, takımın kaptanı, saha içindeki Lideri Selçuk'u yok etti.

Galatasaray perişan oldu. Bakmayın Fenerli medyanın, bilerek verdiği gaza..

Beş palavra maçı kazandı diye göklere çıkardılar Fatih'i ki, başta kalsın, seneye de yıkım devam etsin.

İşte Alanya maçında takke düştü.. Kel göründü..

Galatasaray'ın bu yıl lig şampiyonluğu artık kendi dışındaki mucizelere kalmışken, takım artık Kupa'ya ağırlık vermeliydi değil mi?. Hayır.. Terim inadı, Alanya'da yedek takımı çıkardı. 2-0 yenildiler..

Şimdi İstanbul'da tur atlamak için 3 farka ihtiyaçları vardı.

O maçta Galatasaray gole oynamak için hızlı oynamak zorundaydı. Ama Terim en hızlı adam Onyekuru'yu ille de kenarda bıraktı. Gene yana geriye, hatta santradan Muslera'ya paslarla vakit öldüren ve Alanya savunmasının ekmeğine yağ sürdüren "Fatih Terim Futbolu"nda ısrar etti. Alanya hücum pres yaparken bile hızlı çıkma yerine yan paslar sırasında kaptırdığı toplar yüzünden Alanya tonla kontratak ve gol pozisyonu yakaladığı halde, maçı okuyamadı. Yanında ona itiraz edecek, fikir verecek tek kişi de barındırmadığı için, uyaran da olmadı.

Dakika 82.. Fatih Terim, fena halde gole muhtaç Galatasaray'ın haftalardır en iyilerinden, gol atan, attıran Emre çıkardı ve kurtarıcı diye "Belhanda"yı soktu.

İnada, keçi inadına bakar mısınız?.

Uzatmalar dahil kalan on, onbeş dakikada Belhanda bir mucize yaratırsa onu omuzlara aldıracak "Gördünüz mü Belhanda"yı diyecek.. Hala o hayallerde..

En iyi dışarı..

Çünkü Türk.. En kötü içeri.. Çünkü yabancı..

Bilinçaltı nefret de sürüyor, yani..

Galatasaray camiası herhalde anlamıştır.. Camia derken, Mustafa Cengiz takımının beslediği tribün bölümünden söz etmiyorum.. Onlar parayı alır, isteneni bağırırlar.

Muhatabım tüm ülkeye yayılan Galatasaraylılar!.

Onlar anladılar artık sanırım, Belhanda inadının Terim'i de, takımı da nasıl çürüttüğünü..

Al Belhanda'nı da git Hocam..

Git de Galatasaray gelecek sezonu kurtarsın hiç değilse..

Ama gitmen için önce Mustafa'nın gitmesi lazım..

Mahkeme, hukuk oyunları ile kulübün başında kalmayı sürdüren "Yasa dışı Başkan" da bu yakında gider inşallah..

Çok önemli iki dava daha ve bir de İstinaf başvurusu var, bu yakınlarda..

Ya yayıncı kuruluş!.



Maçın ikinci yarısı oynanırken, yayıncı kuruluş aSpor'un müdürü, Serkan kardeşime bir mesaj attım..

"Galatasaray TV bile sizden tarafsız anlatırdı.." Spikeri, yorumcusu ikisi de Galatasaray'ı anlatıyor maçın başından beri.. Öbür takım yok, adeta..

Bu ne ayıptır.. Bir büyükle, bir küçüğün oynadığı maçta yorumcu ille de büyük takım taraftarı.. Küçük adına konuşmak hatta yasak sanki..

Alanya turu almış gidiyor, hâlâ Galatasaray anlatıyor, Galatasaray övgüsü yapıyorlar..

Hala "O öyle, bu şöyle olsaymış (Eskiler, "Halamın sakalları" der buna) "Galatasaray turu geçerdi, hak etti" edebiyatı..

Ne takıma ne Terim'e tek eleştiri yok, ekranda..

Şimdi Fener- Trabzon maçı olursa, yarı finalde kim yorumcu olacak acaba?.

İkisi de Sabah yazarı Fenerli Gürcan Bilgiç mi, yoksa Trabzonlu İskender Günen mi?.

İkisi birden olursa, daha da ayıp?. O zaman Alanya'nın günahı neydi, diye sormazlar mı Müdürüm?.

