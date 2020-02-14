IFAB raporunu verin 50 hakem ne dedi açıklayın

TFF'DEN

TFF'nin, Göztepe maçında kural hatası olmadığı yönündeki kararının ardından Beşiktaş'tan zehir zemberek 2 açıklama geldi."TFF yöneticileri bu kirli düzenin kurallarına biat etmiştir. Türk futbolu uçuruma sürüklenirken,, bu düzenin devamı içintercih etmiştir.. Beşiktaş bu oyunun bir parçası olmayacaktır" denildi. Ardından ikinci açıklamada da ültimatom verildi:Beşiktaş, sözlerini şöyle sonlandırdı:İtirazı reddeden TFF, gerekçeli kararında Beşiktaş'a şu yanıtı verdi: "Müsabaka hakemi (Göçek) raporunda, 'Söz konusu pozisyonda Göztepeli oyuncunun topa hakim olup dokunduğuna kanaat getirdiğim anda düdüğümü çalarak oyunu durdurdum. Başından darbe alan Beşiktaşlı oyuncunun tedavisini yaptırdıktan sonra topa hakimiyet kazanan Göztepeli oyuncunun bulunduğu noktadan oyunu hakem atışı ile başlattım...' şeklinde belirtilmiştir. Yardımcı hakemler, VAR ve AVAR hakemleri de raporlarında bu beyanı doğrulamışlardır. MHK'nın daHakem kararı kurallara uygun ve doğrudur. Hakemin uygulamasının bir kural hatası olarak değerlendirilmesi söz konusu değildir." Hemen ardından Beşiktaş da TFF'ye, "Kararı, kurallardan bihaber hakeminizin raporu üzerinden mi verdiniz? Pozisyonu inceleme zahmetinde bulundunuz mu?" sorularını yöneltti.