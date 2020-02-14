IFAB raporunu verin 50 hakem ne dedi açıklayın

TFF'nin, Göztepe maçında kural hatası olmadığı yönündeki kararının ardından Beşiktaş'tan zehir zemberek 2 açıklama geldi. Siyahbeyazlılar ilk açıklamasında TFF'ye rest çekerken,
"TFF yöneticileri bu kirli düzenin kurallarına biat etmiştir. Türk futbolu uçuruma sürüklenirken, federasyon ve MHK, kuralları bilmeyen hakemini korumuş
, bu düzenin devamı için Beşiktaş'ı karşısına almayı
tercih etmiştir. Ülkemizdeki ahbap-çavuş ilişkilerinin yarattığı futboldaki adaletsizlikten utanç duyuyoruz
. Beşiktaş bu oyunun bir parçası olmayacaktır" denildi. Ardından ikinci açıklamada da ültimatom verildi:
* Konu ile ilgili kararın gözden geçirilmesi.
* IFAB'ın tavsiye kararının açıklanması.
* MHK'nın TFF Yönetim Kuruluna tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması.
* 50 hakem ve gözlemciden oluşturulan kurulun görüşlerinin açıklanması.
* VAR kayıtları ile ilgili Tahkim Kurulu'nda bekleyen talebimizin ivedilikle yerine getirilmesi.
Beşiktaş, sözlerini şöyle sonlandırdı: Bu taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde, TFF ve tüm kurullarının gözümüzde meşruluğunu yitireceğini bütün kamuoyuna bildiriyoruz.
TFF'DEN YANIT: HAKEMİN VERDİĞİ KARAR NİHAİDİR
İtirazı reddeden TFF, gerekçeli kararında Beşiktaş'a şu yanıtı verdi: "Müsabaka hakemi (Göçek) raporunda, 'Söz konusu pozisyonda Göztepeli oyuncunun topa hakim olup dokunduğuna kanaat getirdiğim anda düdüğümü çalarak oyunu durdurdum. Başından darbe alan Beşiktaşlı oyuncunun tedavisini yaptırdıktan sonra topa hakimiyet kazanan Göztepeli oyuncunun bulunduğu noktadan oyunu hakem atışı ile başlattım...' şeklinde belirtilmiştir. Yardımcı hakemler, VAR ve AVAR hakemleri de raporlarında bu beyanı doğrulamışlardır. MHK'nın da tavsiye kararıyla; hakemin verdiği kararlar nihaidir.
Hakem kararı kurallara uygun ve doğrudur. Hakemin uygulamasının bir kural hatası olarak değerlendirilmesi söz konusu değildir." Hemen ardından Beşiktaş da TFF'ye, "Kararı, kurallardan bihaber hakeminizin raporu üzerinden mi verdiniz? Pozisyonu inceleme zahmetinde bulundunuz mu?" sorularını yöneltti.