MAÇ SONUCU Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

Süper Lig'de 22'inci haftanın açılış maçında Medipol Başakişehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Medipol Başakşehir oldu.

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 50. dakikada bir dönem Beşiktaş forması giyen Demba Ba kaydetti.

CRIVELLI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet alan Medipol Başakşehir puanını 43 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir'de sarı kart gören Enzo Crivelli cezalı duruma düştü.



Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı ve 36 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlayacak.

Süper Lig Puan Durumu

1- Başakşehir (43)

2- Sivasspor (42) -1 Maç

3- Trabzonspor(41) -2 Maç

4- Alanyaspor (39) -1 Maç

5- Galatasaray(39) -1 Maç

6- Fenerbahçe (38) -1 Maç

7- Beşiktaş (36)

MAÇTAN DAKİKALAR:

18. dakikada Diaby'nin ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan topu kaleci Mert Günok kurtardı.

29. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği top kalecinin kucağında kaldı.

31. dakikada Hutchinson'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

39. dakikada Lens'in sağdan ortaladığı topu arka direkte N'Koudou kafayla içeri çevirdi, Diaby'nin kafa vuruşunda Skrtel'e çarpan top üstten kornere çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

50. dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. Ani gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın savunmanın arkasına atılan topuyla buluşan Demba Ba düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

56. dakikada Diaby'nin sağdan içeri ortaladığı topu ceza sahası içinde Burak Yılmaz göğsünde kontrol ederek dışarı çevirdi, Elneny'nin şutunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çelerek golü engelledi.

68. dakikada Burak Yılmaz ceza sahasına girerek topu sağdan gelen Diaby'ye çıkardı. Diaby'nin çaprazdan sert şutunu kaleci Mert Günok kurtardı.

76. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Boateng'in kafa vuruşu savunmaya çarptı, kaleye giden topu kaleci kontrol etti.

79. dakikada Caiçara'nın sağdan ortaladığı topu Demba Ba ceza sahası içinde kafayla indirdi, Visca'nın müsait pozisyonda kaleye gönderdiği topu kaleci Karius kurtardı.

90+1. dakikada Elneny'nin kontrolünde olan topu Beşiktaş ceza sahası içinde kapan Demba Ba, Karius'tan sıyrılarak açısını kaybetmesine rağmen sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.