İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus, Milan ile karşılaştı. 1-1 sona eren mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin efsanesi Gianluigi Buffon açıklamalarda bulundu.

RONALDO İÇİN DÖNDÜM!

Karşılaşmada Juventus'un tek golünü atan Cristiano Ronaldo ile ilgili konuşan Buffon, "Ronaldo inanılmaz bir futbolcu. Juventus'a dönmemin sebeplerinden biri de Ronaldo. Onunla aynı takımda olmak ve antrenmanlara çıkmak büyük bir lütuf" dedi.

MALDINI İTİAFI!

Karşılaşmanın ardından Milan'lı Daniel Maldini'nin formasını istemesi ile ilgili de konuşan Buffon, "Enrico Chiesa ve oğluna karşı oynadım. George Weah ve oğluna karşı oynadım. Paolo Maldini'ye karşı oynadım ve şimdi de oğlu Daniel'e karşı... Hepsinin formaları koleksiyonumda. Artık, torunlarını bekliyorum."